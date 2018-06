Milan | Romagnoli rinnova | “sono soddisfatto”

Milan - Romagnoli soddisfatto per rinnovo : Devo dire bravo alragazzo, che reputo uno dei migliori al mondo. Sono sicuro nonsarà l'ultimo rinnovo che farà al Milan, farà tantissimi anniqui'. Lo ha detto il ds del Milan Massimiliano Mirabelli,...

Milan - Romagnoli rinnova fino al 2022. Fassone al veleno : 'Voci di mercato? Ridevamo' : L'annuncio è arrivato con una diretta Facebook a sorpresa , come il Milan aveva abituato a fare già un anno fa, e senza alcuna anticipazione precedente da parte dei media. Alessio Romagnoli ha ...

Romagnoli alla Juventus/ Il difensore del Milan prima alternativa se parte Benatia (Ultime notizie) : Il calciomercato della Juventus guarda anche in casa Milan: Alessio Romagnoli è sulla lista dei bianconeri, primo obiettivo qualora Mehdi Benatia dovesse decidere di lasciare i rossoneri(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:50:00 GMT)

Milan - Romagnoli : 'Europa League? Puntavamo alla Champions. Gattuso...' : È un uomo schietto e sincero, conosce bene il mondo Milan e questo è stato importante' SUL Milan - 'Abbiamo tanti margini di miglioramento, siamo un gruppo giovane. Speriamo di continuare a crescere ...

Milan - Romagnoli : 'Bonucci deluso dai fischi degli juventini - vinciamo la Coppa Italia anche per lui' : Il difensore del Milan, Alessio Romagnoli ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus a Roma: 'Non sono mai stato pessimista dopo l'infortunio col Sassuolo, sapevo che il problema non era così grave. Lo staff medico e ...

Serie A Milan - i convocati : dentro Romagnoli : MilanO - dentro anche Romagnoli. Ecco la novità di Milan-Verona . Il difensore, out da quattro partite, ha recuperato dal problema al bicipite femorale e quindi è stato convocato da Gattuso. Romagnoli ...

Infortunio Romagnoli - buone notizie in casa Milan : Infortunio Romagnoli – Il Milan è reduce dal successo in campionato contro il Bologna ed adesso si prepara per la gara contro il Verona. Nel frattempo arrivano buone notizie dall’infermeria sul difensore Romagnoli. Il calciatore sembra aver smaltito la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra e dunque si appresta a tornare in gruppo, puntando decisamente al rientro in campo in vista della finale di Coppa Italia, ottime ...

Il Milan sorride : Romagnoli si allena col gruppo - pronto il rientro : Buone notizie in casa Milan : Alessio Romagnoli si avvicina al rientro. Come riporta Sky Sport , oggi il centrale rossonero si è allenato per gran parte della seduta di allenamento con il resto della squadra, tanto da poter essere convocato da Gattuso per la sfida contro il l'Hellas ...

Milan - buone notizie per Romagnoli : Una lesione muscolare lo ha messo fuori dai giochi ma Alessio Romagnoli non ha mollato. La Gazzetta dello Sport spiega che il centrale rossonero potrebbe tornare in campo per qualche minuto già il 5 maggio in campionato contro il Verona. Grandi chance, quindi, di una sua partenza da titolare nella finale ...