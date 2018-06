Migranti | Conte | Italia chiederà con forza riforma regole Dublino

Migranti : Conte - non siamo e non saremo mai razzisti : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Non siamo e non saremo mai razzisti . Vogliamo che le procedure mirate all’accertamento dello status di rifugiato siano certe e veloci, anche al fine di garantire più efficacemente i loro diritti”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte , intervenendo nell’Aula del Senato sull’immigrazione.“Difendiamo e difenderemo gli immigrati che arrivano regolarmente sul nostro ...

Conte al Senato per la fiducia : «Stop a business Migranti - daspo ai corrotti. Taglieremo pensioni d'oro. Apertura alla Russia» : Il premier Giuseppe Conte interviene al Senato per il discorso programmatico con cui chiede la fiducia al Parlamento. Domani si replica alla Camera. «Rivolgo un saluto al...

Migranti - lavoro - pensioni : ecco le prime mosse del governo Conte : Nel primo pacchetto di misure urgenti anche riforma dei centri per l'impiego e semplificazioni. Al voto delle Camere nei prossimi giorni la definizione del quadro programmatico del Def su cui costruire la legge di bilancio autunnale in linea con il “contratto” gialloverde e con le indicazioni che arriverranno dalle risoluzioni parlamentari sul Documento “tendenziale”. Il dossier Ilva e, nei prossimi mesi, quello su Alitalia...

Governo Conte - spoiler : sarà nemico giurato di donne - Lgbt e Migranti : Il nuovo Governo? Una bella schifezza. Ce ne frega poco del fatto che ci siano cinque donne. Essere donne non migliora alcunché. Se poi si tratta di donne che legittimano un Governo in cui il ministro per la Famigghia (etero-catto-filofascista) è conosciuto per le affermazioni contro unioni civili e famiglie omogenitoriali e per la sua fanatica ideologia antiabortista direi che non possiamo certo considerarle un gran punto di riferimento. ...