Migranti | Salvini | “Tunisia? Non tutti galeotti ma” Il suo piano contro l' accoglienza

Il compromesso tra Salvini e la Merkel con lo scambio tra Migranti e deficit : Rinunce forti da parte della Commissione, ma del resto quali alternative avrebbe se non di fare salire la temperatura dello scontro con la terza economia dell'Eurozona, rischiando contraccolpi enormi ...

Migranti - Fedriga insiste : “Salvini ha ragione - dalla Tunisia molte persone scappate da carceri”. Ma Tunisi : “Caso chiuso” : “Salvini ha sollevato un vecchio problema. dalla Tunisia partono molte persone scappate dalle carceri, è un dato acquisito e lo dicono anche le carte dell’intelligence”. Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia e braccio destro del ministro dell’Interno, difende le posizione espresse dal leader del Carroccio che domenica, in visita in un città simbolo degli sbarchi come Pozzallo, aveva detto ...

Europa frantumata al vertice sui Migranti. Dopo il no di Salvini - frena anche Berlino : Oltre al no dell'Italia annunciato ieri dal neoministro dell'Interno Matteo Salvini, la riforma del sistema di asilo europeo (ossia del trattato di Dubino) di cui si discute oggi in Lussemburgo non piace neanche alla Germania. Il clima è riassunto in una battuta del ministro degli Esteri del Lussemburgo: "Per Pasqua avremo un compromesso" sulla riforma del regolamento di Dublino "ma non so ancora in quale anno", ha ironizzato Jean ...

Migranti - Salvini guarda ad Est : "Con Orban cambieremo le regole Ue" : Un asse inatteso, col governo più a destra d'Europa, quello ungherese di Orban. "Ho avuto una telefonata cordiale con il primo ministro ungherese Viktor Orban: lavoreremo per cambiare le regole di questa Unione...

Salvini : con Orban contro le regole Ue. Migranti : «Dalla Tunisia solo galeotti» : Grande soddisfazione per la telefonata del neo ministro dell’Interno con il primo ministro ungherese. Intanto scoppia un caso con la Tunisia sulla frase del leader leghista detta in Sicilia

Migranti - Salvini : 'Chi si è offeso in Tunisia sbaglia' : "Qualcuno in Tunisia si è offeso sbagliando, perché io ho detto solo che arrivano qui anche persone non perbene". Così il vicepremier Matteo Salvini dopo la sua frase sui Migranti che ha scatenato un ...

Tunisia convoca ambasciatore italiano dopo frasi Salvini su Migranti : "Profondo stupore" : La Tunisia esprime "il suo profondo stupore per le dichiarazioni del ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione" e quindi chiama l'ambasciatore italiano a rapporto. Salvini aveva detto:"La Tunisia non manda in Italia gentiluomini, ma spesso e volentieri galeotti" ma si dice pronto ad un incontro

Migranti - Salvini : 'Chi si è offeso in Tunisia sbaglia. Balotelli? Ogni Paese ha il profeta che si merita' : 'Qualcuno in Tunisia si è offeso sbagliando, perché io ho detto solo che arrivano qui anche persone non perbene'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in un comizio a Fiumicino a ...

Migranti - la Tunisia convoca l'ambasciatore. «Stupiti da frasi Salvini sui Migranti» : «Profondo stupore». Il governo di Tunisi convoca l'ambasciatore italiano e reagisce alle frasi di Matteo Salvini che domenica, nel corso della visita all'hotspot di Pozzallo,...

Migranti - la rabbia della Tunisia Salvini : «Parole fuori dal contesto - pronti ad un incontro» : Il ministero degli Esteri: «Profondo stupore». Il neoministro dell’Interno aveva detto a proposito del paese africano che «spesso esporta galeotti». Poi l'ambasciatore rettifica. E Salvini interviene: «Pronto a incontrare il ministro tunisino per migliorare la cooperazione»

