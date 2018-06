Migranti | la riforma del patto di Dublino Il no dell’Italia alleata coi Paesi dell’Est

Migranti - vertice Ue in Lussemburgo. Germania critica : non è solo l'Italia a opporsi alla riforma : Ma la linea politica dell'Italia è chiara. "Un messaggio per l'Europa? Noi vogliamo far parte di questa comunità di popoli, difendendo i diritti di tutti e l'Italia, come dice la presidente Merkel, ...

Migranti - asse Salvini-Orban. Germania : "Riforma di Dublino non ci piace" : Anche Berlino dice 'no' alla proposta di modifica dei regolamenti sul diritto di asilo. Svezia: "Convenzioni da cambiare, ma con le elezioni delle destre in Europa il compromesso è difficile". Il ...

Migranti - Germania : regole Dublino - la riforma così com'è no va bene : Anche la Germania dice no alla riforma delle regole di Dublino. Berlino «è aperta ad una discussione costruttiva» sulla proposta della presidenza bulgara per la riforma del...

Migranti - Germania : proposta bulgara riforma Dublino non ci piace : Migranti, Germania: proposta bulgara riforma Dublino non ci piace Migranti, Germania: proposta bulgara riforma Dublino non ci piace Continua a leggere L'articolo Migranti, Germania: proposta bulgara riforma Dublino non ci piace proviene da NewsGo.

Migranti - l’Italia trova alleati nei Paesi dell’Est : “Stop alla riforma del regolamento di Dublino” : Da un lato del tavolo ci saranno la Germania, la Francia e i governi del Nord Europa. Dall’altro l’Italia e i Paesi del Sud a fianco del quartetto di Visegrad. Un’inedita alleanza mossa da un obiettivo comune: fare a pezzi la proposta di riforma di Dublino preparata dalla presidenza di turno bulgara, documento oggi in discussione al Consiglio Affar...

Migranti - ricollocamenti non obbligatori e aumento responsabilità per il 1° ingresso : perché Italia dice no a riforma di Dublino : La proposta presentata a fine marzo dalla Bulgaria presidente di turno dell’Ue non piace all’Italia, né ai Paesi del sud. Il capo del Viminale Matteo Salvini non ci sarà ma ha già annunciato che martedì, al consiglio dei ministri dell’Interno dell’Unione Europea in programma a Lussemburgo, l’Italia voterà contro la bozza di riforma del regolamento di Dublino presentata da Sofia. L’Italia giudica ...

Migranti - Ue : per riforma accordo Dublino puntiamo all’unanimità : Migranti, Ue: per riforma accordo Dublino puntiamo all’unanimità Migranti, Ue: per riforma accordo Dublino puntiamo all’unanimità Continua a leggere L'articolo Migranti, Ue: per riforma accordo Dublino puntiamo all’unanimità proviene da NewsGo.

Migranti - all'orizzonte il nodo della riforma del Regolamento di Dublino : A fine giugno la prima scadenza del premier Conte per poter riscrivere una politica delle migrazione in cui l'Italia è stata lasciata sola, come ha dichiarato ieri Angela Merkel. La presidenza bulgara ...

Migranti - Ue : per riforma accordo Dublino puntiamo all'unanimità : Le decisioni possono essere prese con un voto a maggioranza qualificata, poiché è previsto legalmente, ma "la posizione forte della Commissione europea" è che si arrivi alla riforma del regolamento di ...

Migranti : Pittella-Ginetti - no a riforma Dublino autogol clamoroso : Roma, 4 giu. (AdnKronos) – “Dire no alla riforma di Dublino è un autogol clamoroso perché sono proprio le norme di Dublino che hanno sottoposto l’Italia da sola a tutto il peso dei richiedenti asilo. Al contrario bisogna superare il criterio della competenza del Paese di primo ingresso, per chiedere maggior responsabilità e solidarietà dei Paesi membri per arrivare ad una vera politica europea del diritto di asilo, rafforzando ...

Salvini : Minniti ha fatto bene - domani no a riforma UE su Migranti : Roma, 4 giu. , askanews, 'C'è un'ottima squadra al Ministero dell'Interno, non smonteremo il lavoro del mio predecessore che ha lavorato bene: per me, se qualcuno ha fatto qualcosa di utile, di ...

Migranti - Salvini a Catania : “no a riforma Dublino”/ Risponde ai sindaci Sicilia “non siamo campo profughi Ue” : Migranti, Salvini e il Viminale a due velocità: il Ministro, "finita la pacchia per i clandestini, ora a casa". Replica dai funzionari del Ministero, "impossibili i rimpatri di massa"(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:37:00 GMT)

Migranti - Salvini : 'no' a riforma Dublino : ANSA, - POZZALLO 3 GIU - "Il governo italiano dirà no la settimana prossima alla riforma del regolamento di Dublino e a nuove politiche di asilo, occorre ricontrattare in Ue" il dossier Migranti. Lo ...

Salvini : “Stop alla riforma di Dublino sui Migranti. Servono meno partenze e più rimpatri” : «Il governo italiano dirà no la settimana prossima alla riforma del regolamento di Dublino e a nuove politiche di asilo, occorre ricontrattare in Ue» il dossier migranti. Lo afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando dall’hotspot di Pozzallo. E a chi gli ricorda la solidarietà di Germania e Francia Salvini ribatte: «Aspettiamo che pas...