Migranti | Fedriga insiste | “Salvini ha ragione | dalla Tunisia molte persone scappate da

(Di martedì 5 giugno 2018) “Salvini ha sollevato un vecchio problema.partonodalle carceri, è un dato acquisito e lo dicono anche le carte dell’intelligence”. Massimiliano, governatore leghista del Friuli Venezia Giulia e braccio destro del ministro dell’Interno, difende le posizione espresse dal leader del Carroccio che domenica, in visita in un città simbolo degli sbarchi come Pozzallo, aveva detto che “laspesso e volentieri esporta galeotti”. “Chi arriva in Italia non scappa da guerra, inseguono un sogno occidentale. Sono dati empirici”, ha dettoparlando su Radio Capital. “Il fatto che chi scappa verso l’Italia non sia uno stinco di santo lo riconosce anche la. Se sottolineamo e solleviamo una criticità oggettiva – ha aggiunto – non è perché vogliamo dichiarare guerra alla ...