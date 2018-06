Migranti | anche Germania dice no a riforma Dublino Vienna sull’Italia | “Un alleato

Europa frantumata al vertice sui Migranti. Dopo il no di Salvini - frena anche Berlino : Oltre al no dell'Italia annunciato ieri dal neoministro dell'Interno Matteo Salvini, la riforma del sistema di asilo europeo (ossia del trattato di Dubino) di cui si discute oggi in Lussemburgo non piace neanche alla Germania. Il clima è riassunto in una battuta del ministro degli Esteri del Lussemburgo: "Per Pasqua avremo un compromesso" sulla riforma del regolamento di Dublino "ma non so ancora in quale anno", ha ironizzato Jean ...

Roma : la gestione del verde pubblico comunale va anche ai Migranti : Dopo bla fantasiosa idea di mettere greggi di pecore a sistemare le aiuole della Capitale, ecco una nuova proposta molto più attuabile. Infatti, per sistemare l’erba ormai incolta per tutta la città visto che i giardinieri assoldati da Roma sono troppo pochi, si ricorrerà al lavoro dei migranti, impegnati così con la loro manodopera. L’assessore alle Politiche sociali e alla scuola, Laura Baldassarre, ha annunciato lo scorso venerdì ...

Migranti - noi siamo Mamoudou. Ma siamo anche eroi senza documenti : Era passato dal Niger. Mamoudou Gassama avrebbe potuto scomparire da sconosciuto nel deserto o nel mare Mediterraneo, complice occasionale dei Migranti. Poteva essere stato detenuto, derubato e rimandato nel suo nativo Mali in una delle qualsiasi frontiere che ha sfidato fino in Francia. Ve lo dicevamo che i Mamoudou arrivavano per salvarvi e non ci facevate credito. Adesso che il governo francese gli ha promesso la naturalizzazione per avere ...

Migranti : approda a Catania il piccolo Miracle - ma anche i sopravvissuti alla sparatoria di Bali Walid : Riprendono i flussi dei Migranti dalla Libia. Duemila approdati, o in arrivo entro domani, in Sicilia. Tra loro anche chi è scampato agli spari dei trafficanti del più grande centro di detenzione ...

Finanzieri bloccano barca a vela carica di Migranti. Anche donne e bimbi : SANTA MARIA DI LEUCA - La barca a vela, di 12 metri, bandiera statunitense, è arrivata nel porto di Santa Maria di Leuca verso le 16,30 del pomeriggio, condotta dai Finanzieri del Reparto operativo ...

Il Pd si spacca anche sui Migranti. Orfini : 'Minniti ha favorito la destra' : 'Alcune scelte di governo hanno favorito lo sfondamento a destra. Se andiamo in tv a dire che l'immigrazione è un pericolo si fa un assist a Salvini . La lettura sull'immigrazione data dal nostro ...

Siena - intascavano i fondi destinati all’accoglienza dei Migranti. Coinvolto anche un prete : anche un sacerdote della diocesi di Grosseto Coinvolto in un'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e volta a fermare le attività illecite di un sodalizio criminale che era riuscito a mettere le mani nella ghiotta partita dei bandi per i servizi nei centri di accoglienza per migranti, in particolare una struttura di Monticiano e due di Sovicille, in provincia di Siena.Continua a leggere

UE Attacca l’italia : “dovrà continuare ad accogliere i Migranti anche con il nuovo Governo!” : UE Attacca l’italia: “dovrà continuare ad accogliere i migranti anche con il nuovo Governo!” Come riporta la repubblica.it iniziano i campanelli d’allarme che va contro un nuovo sistema fatto per i cittadini e non per le poltrone questa volta. Cosa saggia e corretta dal mio punto di vista, ma non certo dall’Eu che lancia Tre allarmi […] L'articolo UE Attacca l’italia: “dovrà continuare ad accogliere i migranti anche ...

La Commissione episcopale per le migrazioni della Cei : "Sì all'accoglienza dei Migranti - ma ci sono dei limiti. Aiutiamoli anche nei loro Paesi" : Il fenomeno delle migrazioni va affrontato "con realismo e intelligenza" e non con "risposte prefabbricate": per questo "riconosciamo" che "esistono dei limiti nell'accoglienza" imposti "da una reale possibilità di offrire condizioni abitative, di lavoro e di vita dignitose". Lo scrive la Commissione episcopale per le migrazioni della Cei nella lettera 'Comunità accoglienti, uscire dalla paura', in occasione del 25esimo ...

Governo : M5S - margini convergenza con Lega importanti - su tavolo anche Migranti : Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “E’ stato un incontro molto positivo e ci sono moltissime convergenze, su immigrazione oltre che flat tax e reddito di cittadinanza. E’ l’inizio di un confronto che ha mostrato diversi margini di convergenza, anche al di là delle aspettative”. Lo dicono Rocco Casalino, a capo della comunicazione M5S, e il deputato Alfonso Bonafede, lasciando il tavolo tecnico con la Lega, terminato ...

Migranti - salvate 105 persone su un gommone sgonfio alla deriva : anche molti bambini : Oggi la nave Astral, mezzo operativo della Ong spagnola Proactiva, ha salvato 105 persone: uomini, donne e bambini che si trovavano su un gommone sgonfio alla deriva, a quanto riferisce la stessa Ong, ...

Se anche l’europeismo di Macron è allergico ai Migranti : Nel suo intervento al Parlamento Europeo e durante la visita a Berlino di qualche giorno fa, il presidente francese Macron ha ribadito la sua proposta per superare la crisi socioeconomica e politica. La ricetta francese contiene (anche) l'ulteriore centralizzazione di alcune politiche comuni e nuove strategie migratorie.Questo insieme di riforme dovrebbe fermare, nelle intenzioni dell'Eliseo, le derive autoritarie e l'avanzata ...

Napoli - Migranti in piazza : "Anche noi vogliamo la liberazione" : Per le celebrazioni del 25 aprile a Napoli è sceso in piazza un corteo composto da partenopei, africani, palestinesi. Ognuno cerca la sua "libertà" nel...

Spiedini di topo al barbecue dei Migranti/ Torino - anche nutrie arrosto sequestrate al mercato Porta Palazzo : Torino, in vendita Spiedini di topo, nutrie arrosto e pesce essiccato: denunciate tre nigeriane. La macabra scoperta effettuata dalla polizia municipale in Porta Palazzo(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:20:00 GMT)