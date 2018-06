Migranti | 7 paesi UE si oppongono alla riforma di Dublino

blogo

(Di mercoledì 6 giugno 2018) L'Italia ha detto no al compromesso sulladiche era stato proposto dpresidenza bulgara del Consiglio dell'UE, in carica fino al prossimo 30 giugno. E con l'Italia hanno detto no anche Spagna, Austria, Romania, Ungheria, Slovenia e Slovacchia, mentre Estonia, Polonia e Gran Bretagna hanno preferito non esprimersi.È questo il risultato del vertice dei ministri degli Interni e Giustizia dell'Unione Europea che si è tenuto oggi in Lussemburgo, incentrato proprio sulla revisione di quel trattato che disciplina il diritto d'asilo per iche arrivano nell'Unione Europea.La Convenzione diè stata firmata nel 1990, ma la versione attualmente in vigore è quella approvata nel 2013, ribattezzata Regolamento diIII: questa versione stabilisce che il Paese UE in cui il migrante arriva per la prima volta ha il compito di espletare le procedure di ...