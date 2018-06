Migrante ucciso in Calabria a colpi di fucile | c’è un indagato

Migrante ucciso a Reggio Calabria - c'è un indagato per la morte di Soumayla : Proseguono le indagini per l'omicidio di Soumayla Sacko, 29 Migrante del Mali ucciso a colpi di fucile sabato sera a San Calogero: ci sarebbe un indagato. Nel corso del pomeriggio, i carabinieri della ...

Migrante SINDACALISTA UCCISO IN CALABRIA/ Sacko Soumalya - dove sono Salvini e Di Maio? : Sacko Soumalya, 29 anni, del Mali, è stato UCCISO in un'area industriale dismessa di San Calogero (VV). Non si faccia propaganda, ma il governo deve dire qualcosa. MONICA MONDO(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 06:08:00 GMT)CAOS MIGRANTI & LEGA/ Blangiardo: Lombardia e Veneto, un modello per l'Italia (e per M5s)MIGRANTI, SCONTRI A BARDONECCHIA/ Neonazi contro No Tav, c'è un cadavere da sotterrare..., di R. Persico

Vibo Valentia : Migrante ucciso - Martina : "Si faccia chiarezza" : Rabbia e tensione in Calabria, a San Ferdinando (VV), alla manifestazione di oggi organizzata per protestare contro l'omicidio di Soumaila Sacko, il giovane maliano che si batteva per i diritti dei lavoraratori stranieri impegnati nella Piana di Gioia, ucciso in circostanze tutte da chiarire nel Vibonese due giorni fa.Al grido di "giustizia” e "schiavi mai” un gruppo di migranti che abitano nella tendopoli di San Ferdinando in cui viveva ...

Migrante ucciso - rabbia e protesta a San Ferdinando : «Giustizia per Soumaila» : È giunto davanti al Municipio di San Ferdinando, nella piana di Gioia tauro in Calabria, il corteo di maliani, provenienti dalla vecchia tendopoli, che chiedono di incontrare un rappresentante...

Migrante ucciso - i compagni : "Gli hanno sparato come fosse un animale" : Gli hanno sparato in testa come fosse un animale. Non era mica un criminale o un terrorista". Sono parole di un bracciante di San Ferdinando, provincia di Reggio Calabria, dove lunedì 4 giugno è stata ...

