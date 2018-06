Microsoft | pensare a grandi giochi AAA senza contenuti o servizi per uno o due anni

eurogamer

(Di martedì 5 giugno 2018) Con l'E3 2018 ormai alle porte e la conferenzaprevista per le 22:00 (ore italiane) di domenica 10 giugno, la curiosità nei confronti del futuro di Xbox One e in generale del colosso di Redmond è inevitabilmente molto alta. Ci saranno degli annunci dedicati a franchise storici come Gears of War ed Halo ma soprattutto delle nuove IP? Per il momento non abbiamo alcun indizio preciso ma le parole di Matt Booty, corporate vice president e supervisore diStudios, potrebbero darci un'idea della direzione della compagnia. Ecco quanto riportato da Gaming Bolt: "Ci saranno sempresingle-player con qualcosa come 20-30 ore di gameplay, amiamo quel tipo die c'è un posto per essi ma con il focus sul guardare, streammare, trasmettere e sugli esports è certamente molto importantealla longevità di un gioco. Di questi tempidi realizzare un grande ...