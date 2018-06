Michele Mognato | da onorevole a magazziniere | Sono tornato al mio lavoro

Da deputato LeU ad addetto vendite in un grande magazzino - ecco di cosa si occupa oggi Michele Mognato : L'esperienza politica gli ha di fatto impedito di fare carriera. "Gli scatti di anzianità e gli avanzamenti - tanto per fare degli esempi - mettendosi in aspettativa si sono bloccati, a differenza di ...

Non rieletto - da deputato torna a fare il commesso : la storia di Michele Mognato : L’ex parlamentare, non rieletto, è tornato al suo lavoro come dipendente di in un supermercato a 1200 euro al mese: "Questo passaggio è stato forte ma nella vita ho sempre lavorato e non mi fa paura tornare tra gli scaffali. La passione politica resta perché da un lavoro ci si può dimettere, dalla passione politica mai"Continua a leggere