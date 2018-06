Mercedes-Benz Italia e Sony Interactive Entertainment Italia insieme per il Diversity Day

1000 Miglia : il gruppo Roncaglia con Mercedes-Benz anche nel 2018 : Camilla Roncaglia: live communication e amplificazione eventi per far vivere l’esperienza di brand ad un pubblico sempre più ampio gruppo Roncaglia e Mercedes–Benz insieme anche per la trentaseiesima edizione della Mille Miglia, la rievocazione della leggendaria gara automobilistica che si è svolta dal 16 al 19 maggio scorsi. La collaborazione per “la corsa più bella del mondo” fra l’agenzia e la casa della Stella giunge nel 2018 al suo quarto ...

Mercedes-Benz Classe S - Proseguono i test di sviluppo per la nuova generazione : Dopo mesi di silenzio la nuova generazione della Classe S torna a far parlare di sé con le foto spia di un prototipo colto nel traffico in Germania. La W223 debutterà nel corso del 2020 e sarà assemblata nella nuova Factory 56 del complesso di Sindelfingen, fiore all'occhiello del gruppo Daimler.Proporzioni familiari, ma al passo con i tempi. Al di là dell'assenza del gancio di traino il prototipo è praticamente identico a quello avvistato nel ...

Auto – Artigenio Excellence 4.0 : Mercedes-Benz Vans e Confartigianato investono sull’eccellenza : Mercedes-Benz Vans crede nella forza delle idee e investe sull’eccellenza frutto del talento e dell’artigianalità made in Italy Con un mondo in continua evoluzione, il coraggio di mettersi in gioco e di riscrivere le regole diviene l’obiettivo Mercedes-Benz Vans e Confartigianato che confermano il loro impegno con un nuovo progetto: Artigenio Excellence 4.0. Una partnership che ritorna, dopo ‘L’Italia che dà forma alle idee’ del 2016. ‘Artigenio ...

Mercedes-Benz avvia produzione di vetture elettriche in Francia : Mercedes-Benz amplia la propria catena produttiva destinata alla produzione di veicoli elettrici in Europa. Lo stabilimento di Hambach (Francia) produrrà un'auto...

Mercedes-Benz pone la prima pietra della ‘Factory 56’ : All’interno della ‘Factory 56’ di Mercedes-Benz Cars vengono impiegate tecnologie di produzione all’avanguardia. Come recita lo slogan, è ‘digitale, flessibile, green’. Tutto ruota intorno all’uomo Con la posa della prima pietra dell’avveniristica fabbrica di automobili ‘Factory 56’, avvenuta il 20 febbraio, è stato avviato un progetto all’interno dello stabilimento Mercedes-Benz di Sindelfingen che rivoluzionerà il modo di produrre automobili. ...

Auto – Mercedes-Benz avvierà la produzione di una vettura elettrica nello stabilimento di Hambach : In Francia e più precisamente a Hambach sarà avviata la produzione della prima vettura elettrica firmata Mercedes Benz Mercedes-Benz Cars amplia la propria catena produttiva destinata alla produzione di veicoli elettrici in Europa. Lo stabilimento di Hambach (Francia) produrrà un’Auto elettrica compatta Mercedes-Benz firmata EQ, il nuovo brand di prodotti e tecnologie. “Con l’inaugurazione dello stabilimento smart di Hambach, avvenuta 20 anni ...

Mercedes-Benz Trucks Italia al Week-End del Camionista : Mercedes-Benz Trucks Italia parteciperà di nuovo al Week-End del Camionista il 26 e 27 maggio sul circuito di Misano Adriatico Mercedes-Benz Trucks Italia sarà presente nuovamente all’annuale appuntamento con il Weekend del Camionista, all’Autodromo Marco Simoncelli di Misano Adriatico, in concomitanza con la tappa Italiana del FIA European Truck Racing Championship. Gli Actros da oltre 1.000 cv del team Mercedes-Benz Tankpool 24 daranno del ...

Mercedes-Benz - Al via in Austria la produzione della nuova Classe G : La Mercedes-Benz ha dato il via alla produzione della nuova generazione della Classe G nello stabilimento Steyr di Graz, in Austria. La fabbrica ha costruito tutte le versioni della G fin dal 1979 (oltre 300.000 unità) e ha completato l' assemblaggio del primo esemplare della nuova serie, una G550 destinata al mercato americano, dotata del V8 4.0 biturbo da 416 CV. G500 e AMG G 63 per cominciare. La gamma europea è per il momento ...

Mercedes-Benz - 500 milioni di euro per le elettriche ad Hambach : La Mercedes-Benz vuole ampliare la sua capacità produttiva di auto elettriche in europa e punta sullo stabilimento di Hambach, in Francia. La fabbrica della Smart produrrà una compatta elettrica del nuovo marchio EQ. "Ventanni fa abbiamo avviato un progetto franco-tedesco con la produzione della Smart a Hambach, ora facciamo un ulteriore passo e per la prima volta nella nostra storia ultracentenaria portiamo la produzione della ...

Gli stabilimenti Mercedes-Benz Cars diventano CO2 free : Mercedes-Benz Cars presta attenzione all’ambiente, entro il 2022 zero emissioni di CO2 Mercedes-Benz Cars getta le basi per una produzione ‘green’ sia in Germania che in Europa. Entro il 2022, tutti gli stabilimenti tedeschi dovranno disporre di una rete di alimentazione elettrica a zero emissioni di CO2. I preparativi relativi all’uso esclusivo di energia pulita per una produzione rispettosa dell’ambiente in Europa sono già a buon punto. ...

Mercedes-Benz Classe A - l'auto come smartphone : L'auto come uno smartphone su ruote. Così aveva pronosticato addirittura tre anni addietro Dieter Zetsche, CEO Mercedes. E così la quarta generazione della compatta Mercedes...

Mercedes-Benz Classe A - Via alla produzione anche in Ungheria : Dopo aver avviato l'assemblaggio nella fabbrica principale di Rastatt poche settimane fa, la Mercedes-Benz ha costruito il primo esemplare della quarta generazione della Classe A fuori dalla Germania, nell'impianto ungherese di Kecskemét.Nuovo reparto per la compatta. In Ungheria si assemblavano fin dal 2012 le precedenti Classe B, CLA e CLA Shooting Brake. Per l'assemblaggio della nuova Classe A è stato realizzato un nuovo reparto ...

Mercedes-Benz Classe X - Più potente ed esclusiva grazie alla Brabus : La Brabus realizza accessori e dotazioni specifiche per tutte le vetture della gamma Mercedes-Benz, Classe X compresa. Il primo pick-up della Casa tedesca può essere infatti personalizzato con un nuovo kit estetico, dei cerchi da 20" e con una centralina aggiuntiva pensata per migliorare le performance del 2.3 litri a gasolio montato sulle versioni 250d: presto il preparatore presenterà al pubblico anche un aggiornamento elettronico per la ...

Il nuovo trailer di The Crew 2 presenta la Mercedes-Benz X-Class : PlayStation ha condiviso un nuovo trailer per il prossimo gioco di corse The Crew 2, annunciato qualche tempo fa insieme all'edizione speciale Motor Edition. Il nuovo video ci permette di scoprire un altro veicolo che sarà disponibile per i giocatori. Il trailer fa parte della Ubisoft's Motorsports Vehicle Series e presenta la Mercedes-Benz X-Class. Mentre altri filmati per altri veicoli hanno avuto luogo in un contesto più urbano, questo mostra ...