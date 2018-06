Meloni | il nostro partito non ha mai tradito Italiani prima di tutto

romadailynews

: @GiorgiaMeloni Bravissima Giorgia Meloni. Se solo fosse ancora vivo il nostro grande Giorgio. A noi!! - Filippo60 : @GiorgiaMeloni Bravissima Giorgia Meloni. Se solo fosse ancora vivo il nostro grande Giorgio. A noi!! - luciano_devita : RT @AntonioIannone: Nonostante le altissime temperature i nostri Dirigenti e Militanti sono in piazza a Battipaglia, Nocera Inferiore, Angr… - AntonioIannone : Nonostante le altissime temperature i nostri Dirigenti e Militanti sono in piazza a Battipaglia, Nocera Inferiore,… -

(Di martedì 5 giugno 2018): un voto a FdI è voto messo in cassaforte Roma – Di seguito le parole di Giorgia, presidente di FdI. “Domenica 10 giugno si vota nei Municipi III e VIII di Roma. Stamattina siamo nel Municipio III. Nel pomeriggio saremo nel Municipio VIII, che riguarda anche la Garbatella, per sostenere i candidati della lista di Fratelli d’Italia. Ma anche i candidati del centrodestra alla presidenza”. “Speriamo che la coalizione possa vincere anche in questa occasione come ha dimostrato dal 4 marzo in poi -continua-. Perché c’è un sentimento maggioritario tra i cittadini. Perché votare Fratelli d’Italia alle amministrative? Perché un voto dato a FdI è un voto messo in cassaforte. Ilè unche non ha mai, che è sempre stato coerente e che ha sempre messo l’interesse deglidi”. E i ...