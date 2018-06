Meloni | Carabinieri pilastro dello Stato Italiani ne vadano fieri

romadailynews

(Di martedì 5 giugno 2018): ringrazio tutti uomini e donne in divisa Roma – Di seguito le parole di Giorgia, presidente di FdI. “Nel giorno in cui si celebra il 204esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei, il mio ringraziamento e quello di Fratelli d’Italia va a tutti gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno in Italia e nel mondo difendono la nostra libertà e la nostra sicurezza. Isono un. Un motivo di orgoglio della nostra Nazione. Un’eccellenza di cui ogni italiano può essere fiero”. L'articoloneproviene da RomaDailyNews.