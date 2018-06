Meghan Markle incinta? Se avrà una femmina non erediterà il titolo

Royal etiquette : le 10 regole di stile che Meghan Markle deve rispettare (e che Kate già segue) : Avete mai visto, in rete, quegli esperimenti fashion in cui una ragazza fa decidere i vestiti al fidanzato per una settimana? Ecco: immaginatevi di fare lo stesso, ma con vostra nonna. Che cosa ne verrebbe fuori? Probabilmente è così che si sente Meghan Markle, neo-membro della famiglia reale, che da quando è convolata a nozze con il principe Harry deve sottostare a una serie di regole della Royal fashion etiquette a cui dovrà adeguare il suo ...

Suits - in Italia gli ultimi episodi della serie con Meghan Markle : Sono in onda dal 4 giugno sulla piattaforma di Premium Stories gli episodi conclusivi della settima stagione di Suits . Il dramma legale di grande successo in America, e molto apprezzato anche in ...

La madre di Meghan Markle torna alla vita di tutti i giorni dopo i fasti del royal wedding : Solo qualche settimana fa, il principe Harry e Meghan Markle si sono detti sì davanti a tutto il mondo. Questo è stato sicuramente il matrimonio dell'anno che, però, si è portato con sé un mare di polemiche. A partire dalla famiglia della sposa per finire con il passato della stessa Meghan Markle ...

Principe Harry e Meghan Markle : se avranno una figlia - non erediterà nessun titolo reale : Ma la Regina potrebbe cambiare le regole The post Principe Harry e Meghan Markle: se avranno una figlia, non erediterà nessun titolo reale appeared first on News Mtv Italia.

La figlia di Meghan Markle e del principe Harry potrebbe infrangere uno dei più rigidi protocolli reali : Se Harry e Meghan avranno una bambina, quest'ultima non potrà ereditare i loro titoli reali. Ciò si deve ad un antico protocollo, secondo il quale il titolo di duca può essere trasmesso solo ad un maschio e non ad una femmina. Dato, però, l'impegno della Markle nel campo dei diritti delle donne, molti scommettono che questa rigida regola potrebbe cambiare.Grazie al Crown Act del 2013, la regina Elisabetta II ha ...

Barbara D’Urso si trasforma in Meghan Markle : con scivolone di stile al GF : Per il gran finale del Grande Fratello, Barbara D’Urso ha voluto sentirsi come una principessa. Nel senso letterale del termine. E si è trasformata in Meghan Markle. Per lei ingresso trionfale in studio con un abito bianco, identico a quello che Givenchy ha realizzato per il matrimonio della Duchessa del Sussex con Harry, velo e bouquet di rose. Barbarella ha però avuto l’onore di essere accompagnata da una persona di eccezione, ...

Meghan Markle - anche la sosia Danielle Harris si è sposata : Il suo matrimonio è costato quanto la torta di Meghan Ognuno di noi ha almeno 7 sosia sparsi per il mondo, almeno così si dice, quello che è sicuro è invece che Meghan Markle ne ha almeno una, si chiama Danielle Harris è una bella ragazza molto somigliante alla neo moglie del Principe Harry e ...

“Per un giorno intero”. Meghan Markle - la richiesta della regina. E a poche settimane dalle nozze con Harry! : Le voci di una presunta gravidanza di Meghan Markle, che quindi avrebbe sposato il principe Harry già in dolce attesa, sono ancora in piedi ma di conferme, per ora, nemmeno l’ombra. Così come non ci sono news sulla luna di miele. Solo ipotesi, più o meno fantasiose sulla destinazione, e illazioni a ruota libera sui motivi del rinvio. Sì, perché che il viaggio di nozze di Harry e Meghan fosse stato rimandato si sapeva già dai primi ...

Meghan Markle a tu per tu con The Queen : Mano nella mano, sguardi complici, consigli sussurati: da quando Harry d’Inghilterra ha presentato al mondo Meghan Markle come sua fidanzata non l’ha mai lasciata sola nelle occasioni pubbliche, ma presto le cose cambieranno, perché la neo duchessa di Sussex dovrà, come la cognata Kate Middleton, anche presenziare senza il marito a eventi e giornate benefiche. La prova del fuoco sarà il prossimo 14 giugno, a Chester, ma non da sola, ...

Meghan Markle accompagnerà la regina Elisabetta nel loro primo viaggio insieme : Non era ancora andata in visita con Sua Maestà The post Meghan Markle accompagnerà la regina Elisabetta nel loro primo viaggio insieme appeared first on News Mtv Italia.

Cheratina - il segreto dei capelli di Meghan Markle : La donna più famosa del momento – la neo sposina Meghan Markle – ha un rituale di haircare del quale non può fare a meno, come rivela al tabloid “People“ la sua ex parrucchiera Theoie Kakoulli del blasonato Nicky Clarke Salon a Mayfair, Londra. «Meghan è venuta a trovarmi diverse volte richiedendo trattamenti a base di Cheratina», fa sapere. «Per chi, come lei, ha folti capelli ricci naturali è ideale, perché elimina ...

Meghan Markle e l'invito della Regina : un'intera giornata a rispettare gli impegni pubblici : Meghan Markle incinta? Lo scoop La monarchia britannica, la più popolare del mondo, ha trasgredito molte regole accettando in famiglia una donna come Meghan. In molti hanno insinuato che Elisabetta ...

Meghan Markle - la vera rivale non è Kate Middleton ma Sofia di Svezia : La vera rivale di Meghan Markle non è Kate Middleton, ma Sofia di Svezia, nata Hellqvist e moglie dal 2015 del Principe Carlo Filippo. La bella principessa ha dato del filo da torcere a suo tempo anche alla Duchessa di Cambridge, ma in realtà oggi più di tutte è Meghan a doverla temere. Con Kate fuori gioco per qualche mese, impegnata a fare la mamma dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, Sofia è la rivale diretta della neo-moglie di ...

Meghan Markle : a scuola di buone maniere Video : Meghan Markle dovra' andare a scuola di buone maniere. Durante le nozze con Harry, l'ex attrice di Hollywood [Video]e non solo lei ha leso più di una volta il protocollo reale. Alcuni esempi? La sposa al matrimonio aveva le spalle troppo scoperte. Sua madre aveva il brillantino sul naso ed i capelli legati a treccine. E cosa dire del vescovo di colore che ha citato Martin Luther King e del coro gospel che ha cantato Stand by me? Insomma, tutti ...