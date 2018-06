Megan Montaner | Pepa de Il Segreto | torna in Victor Ros 2

Lontano da te - Megan Montaner e Alessandro Tiberi per commedia romantica : Si è messa in moto a Siviglia la macchina produttiva di “Lontano da te”, romantic comedy che vede protagonisti Megan Montaner (l’indimenticabile Pepa de Il segreto) e Alessandro Tiberi (uno dei volti più promettenti della nuova generazione del cinema e della serialità italiana, già apprezzato in Boris e in Tutto può succedere). Nel cast anche Pamela Villoresi e gli attori spagnoli Rosario Pardo e Pepón Nieto. “Lontano da te” è la prima fiction ...

Victor Ros 2 : il furto all’oro della Banca di Spagna nei nuovi episodi su Canale 5. Torna Megan Montaner nei panni di una prostituta : Victor Ros 2 - Megan Montaner Victor Ros Torna ad indagare, e lo fa dopo oltre tre anni dall’ultima volta. La prima stagione della serie spagnola andò in onda infatti su Rete 4 dal dicembre 2014 al febbraio 2015, poi replicata nel 2016 nel pomeriggio di Canale 5. Ed è proprio in quei lidi che saranno trasmessi in prima tv gli episodi della seconda stagione, che debuttano oggi alle 14.45 subito dopo Una Vita. Victor Ros 2: da oggi alle ...

