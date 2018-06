Mediaset | le fiction della stagione 2018 2019 4 puntate della Dottoressa Gio’

Fiction Mediaset - i set aperti per la prossima stagione : Estate, tempo di set aperti per le Fiction italiane. E Mediaset, sotto la direzione di Daniele Cesarano, per la prossima stagione puntata a riconquistare il pubblico con le proprie produzioni, dopo i buoni risultati della stagione appena conclusasi, che gli ha regalato ascolti che non otteneva da tempo nella Fiction con titolo come L'Isola di Pietro e Rosy Abate.Sono sette le produzioni su cui Mediaset sta lavorando in queste settimane. Due ...

La calda estate della fiction Mediaset : da Rosy Abate alla Dottoressa Giò - sette i set attivi : L’estate calda della fiction Mediaset si è già aperta: sono sette i set delle nuove fiction: due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi, di “Rosy Abate” con Giulia Michelini e di “La Dottoressa Giò” con Barbara d’Urso. E ancora, quattro novità assolute: “Liar” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “Un bel luogo per morire” con ...

Fiction Mediaset 2018-2019 : ecco i 7 progetti a cui si sta lavorando : Grandi novità per le Fiction Mediaset 2018-2019. Come si evince da Instagram presto verranno presentati al grande pubblico 7 progetti molto interessanti. Ebbene sì, 7 Fiction che presto il pubblico vedrà andare in onda. Per due di esse gli attori sono già sul set. Le altre cinque, invece, prenderanno il via durante l’estate. Quali sono i titoli e quali attori sono coinvolti? Alcuni sono prodotti collaudati come l’Isola di Pietro con ...

“Un bel luogo per morire” nuova fiction Mediaset in arrivo su canale 5 : Cast e trama : “Un bel luogo per morire” nuovissima fiction di canale 5 liberamente spirata alla serie tv inglese Broadchurch. Sarà girata interamente in Friuli Venezia Giulia a partire dal 7 maggio 2018. Un bel luogo per morire, nuova fiction Mediaset Un bel luogo per morire la nuova fiction di canale 5 è una novità che ha tra gli attori protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma il Cast è davvero ricchissimo giacchè vi prenderanno parte numerosi ...

Ambra Angiolini a Mediaset : all’attrice è stata proposta una nuova fiction : Ambra Angiolini dopo la Rai corteggiata da Mediaset: la rete le avrebbe proposto una nuova fiction Il flop di ascolti registrato in Rai ha costretto Ambra Angiolini ad abbandonare il palco di Cyrano prima del previsto. All’attrice però, stando a quanto riportato nell’ultimo numero di Oggi, sarebbe stato proposto un altro lavoro in TV. Un […] L'articolo Ambra Angiolini a Mediaset: all’attrice è stata proposta una nuova ...

Ascolti tv : boom Canale 20 di Mediaset - Isola batte fiction Rai : Grazie alla trasmissione in diretta esclusiva di Juventus-Real Madrid il nuovo Canale 20 di Mediaset parte col botto: 6.569.000 spettatori e 23.35% di share. La sfida dei canali generalisti viene ...