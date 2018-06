Matteo Renzi | Il premier Conte non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro

Aldo Cazzullo - il retroscena su Matteo Renzi : mentre Giuseppe Conte parla 'chatta come un diavolo' : mentre Giuseppe Conte tiene in Senato il suo primo discorso da presidente del Consiglio per ottenere la fiducia, l'ex premier Matteo Renzi, rivela Aldo Cazzullo in un retroscena su Corriere.it , '...

Massimo Cacciari - la punizione corporale per Matteo Renzi : 'Ora se ne va in giro per il mondo? Andrebbe preso a...' : Renzi ha annunciato di voler sparire per qualche mese dalla politica per girare il mondo e tenere conferenze , pagato, . Un annuncio un po' tardivo secondo l'ex sindaco di Venezia che a l'Espresso ha ...

Roberto Saviano contro Matteo Renzi : "Dopo aver distrutto il fronte riformista - imita Salvini disertando il Parlamento" : Le dichiarazioni di Matteo Renzi al Corriere della Sera in cui annuncia che starà "fuori dal giro" qualche mese, impegnato nelle conferenze internazionali, scatena le polemiche. Dal leghista Roberto Calderoli allo scrittore Roberto Saviano.Saviano attacca duramente Renzi: "Dopo aver completato la distruzione del fronte riformista italiano - afferma -, il senatore fa sapere che, nei prossimi mesi, sarà in giro per il mondo. E ...

Matteo Renzi - “fuori da politica per qualche mese”/ Ex premier si allontana dal Pd : “conferenziere nel mondo” : Matteo Renzi, "starò fuori dalla politica per qualche mese": l'ex premier si allontana dal Pd (e dalle beghe), "farò il confeRenziere in giro per il mondo". Il "nuovo" silenzio. «Lascio tutto per qualche mese, non mi sentirete parlare..»: a dirlo è Matteo Renzi e sì, non siete i soli che vi sembra di avere già sentito dall’ex premier tali parole. Questa volta le ha dette al Corriere della Sera in una ricostruzione uscita oggi a firma ...

Che fine ha fatto Matteo Renzi (e perché lo chiamano a tenere conferenze all’estero) : L'ex presidente del Consiglio sta tenendo discorsi remunerati, dalla Cina agli Usa: domani sarà in Aula per il no al governo Conte, a ottobre la Leopolda (e un nuovo libro)

Matteo Renzi si fa da parte : Starò fuori dal giro per qualche mese : "Starò fuori dal giro per qualche mese": lo annuncia Matteo Renzi, che in un colloquio con il Corriere della Sera, spiega che nei prossimi mesi starà dietro le quinte limitando le incursioni nella scena politica e dedicandosi a fare il confeRenziere. "Sul Pd la palla è in mano a Martina. Io sono intervenuto solo per bloccare l'intesa con il MSS. Non mi interessa fare alcuna corrente", assicura Renzi.--Già una volta a maggio, racconta il Corsera, ...

Che fine ha fatto Matteo Renzi? In giro a fare conferenze : ... è il proposito di Matteo Renzi, che in un colloquio con il Corriere della Sera, spiega che nei prossimi mesi starà dietro le quinte limitando le incursioni nella scena politica e dedicandosi a fare ...

Matteo Renzi - nuova vita da conferenziere : «Fuori dal giro per qualche mese» : E c'è già un nuovo inizio da raccontare, quello di senatore semplice di Firenze che ha iniziato a girare il mondo facendo discorsi , speech, remunerati, invitato in paesi stranieri tra lobby, partiti ...

Gian Carlo Giorgetti ai ministri leghisti del governo : 'Tenetevi una foto di Matteo Renzi sulla scrivania' : GianCarlo Giorgetti è il 'Pirlo' del governo. S'è definito così lui stesso, auto-incaricandosi del compito di far durare l'esecutivo 5 anni. Vedremo se ci riuscirà, ma intanto, ha dato un consiglio a ...

Matteo Renzi : "In bocca al lupo al Governo"/ "Il Pd è un'altra cosa e lo dimostrerà" : Matteo Renzi: "In bocca al lupo al Governo", questo il messaggio dell'ex segretario del Pd al premier Giuseppe Conte dopo il giuramento del nuovo consiglio dei ministri(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 21:54:00 GMT)

Matteo Renzi e i dati Istat : "C'è chi fa aumentare lo spread e c'è chi fa aumentare l'occupazione" : I dati Istat mostrano luci e ombre, ma il Governo uscente e Matteo Renzi si soffermano soprattutto sul dato gli occupati, che si attestano oltre i 23 milioni ad aprile, il livello più alto mai registrato dalle serie storiche dell'Istat."Non siamo tutti uguali in politica: c'è chi fa aumentare lo spread e c'è chi fa aumentare l'occupazione. Il tempo lo chiarirà sempre di più: la verità è più ...

Matteo Renzi : "È l'ora dell'alternativa repubblicana - il Pd non litighi" : "Si andrà molto presto alle Elezioni, frutto dell'incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una battaglia incredibile tra chi vuole uscire dall'Europa e chi vuole un'Italia forte ma dentro l'Europa. Sarà una battaglia tra chi combatte sulla base di fake news e chi porterà numeri, fatti, argomenti. Sarà una battaglia tra chi mette in discussione l'appartenenza atlantica dell'Italia e chi non ...

"Da oggi la Casta sono loro". Matteo Renzi sul Governo Conte : "Non hanno più alibi - governino" : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la Casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi". È quanto scrive Matteo Renzi sulla enews, all'indomani dell'incarico affidato da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte."Dopo 80 giorni, ...

"Da oggi la Casta sono loro". Matteo Renzi sul Governo Conte : "Non hanno più scuse - governino" : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la Casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi". È quanto scrive Matteo Renzi sulla enews, all'indomani dell'incarico affidato da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte."Dopo 80 giorni, ...