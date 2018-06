Massimo Giletti in palestra con Fabrizio Corona | Sarà ospite a Non è l' Arena

Massimo Giletti in palestra con Corona : "Per studiarlo mi sono adeguato ai suoi ritmi" : Fabrizio Corona sarà ospite nella mia trasmissione, Non è l'Arena, di Massimo Giletti per dire la sua verità senza freni il prossimo 17 giugno.Una sorta di "uno contro tutti" dove ci saranno molti ospiti che parleranno contro e a favore di Corona. "Voglio fare chiarezza su tutta la vicenda", spiega Massimo Giletti in un'intervista esclusiva al settimanale Chi. I due hanno un forte legame e infatti sono stati paparazzati insieme in palestra ...

Massimo Giletti - Non è l'arena è registrata e si vede : prima della pubblicità ha i capelli corti - dopo lunghi : Come nota il sito tvbolg.it , il conduttore si è 'trasformato' nel passaggio tra il blocco politico e quello dedicato al mondo hard.

Anna Ascani - la frase sconcertante a Non è l'arena di Massimo Giletti : 'Chi ha eletto M5s e Lega?' : Ancora una volta, Anna Ascani dimostra di averci capito poco sul governo M5s-Lega . Non che interessi difendere l'esecutivo gialloverde, ma piuttosto mettere i puntini sulle proverbiali 'i'. Già, ...

Non è l'Arena/ Anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti : il nuovo governo M5s-Lega : Non è l'Arena, Anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti: il nuovo governo M5s-Lega tema della puntata di oggi, domenica 3 giugno 2018, insieme a pensioni ed Europa. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Massimo Giletti Vs Fabio Fazio/ "Io ho fatto un servizio pubblico su La7" - Orfeo e la Rai hanno scelto male? : Il successo del suo Non è l'Arena ha alzato il sipario sull'astio che ancora c'è tra Massimo Giletti e la Rai, capo espriatorio? Fabio Fazio reo di non aver fatto il suo dovere domenica sera(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:54:00 GMT)

A Fabio Fazio non basta nemmeno la telefonata in diretta di Di Maio : superato da Non è L'Arena di Massimo Giletti : nemmeno la telefonata incendiaria di Luigi Di Maio in diretta è servita a lanciare in alto gli ascolti di Che Tempo Che Fa . Il programma su Rai1 di Fabio Fazio , secondo i dati degli ascolti diffusi ...

Maria De Filippi batte Fabio Fazio. Record per Massimo Giletti : Massimo Giletti al Record. Maria De Filippi con Amici batte Fabio Fazio La stagione televisiva 2017-2018 è quasi terminata ma le nuove sfide no. In via del tutto eccezionale però ieri sera si sono trovati a doversi scontrare Fabio Fazio, il conduttore di Che Tempo che Fa, e Maria De Filippi, conduttrice di Amici. La serata di ieri è stata particolarmente difficile. Una serata dove le news hanno prevalso sul resto a causa della crisi di governo. ...

Massimo Giletti - nasce un nuovo governo : i nomi bomba ospiti su La7 : L'attualità politica è al centro della ventisettesima puntata di Non è l'arena , il talk di approfondimento condotto da Massimo Giletti in onda domani domenica 27 maggio alle ore 20.30 su La7. ...

Massimo Giletti - una capatina misteriosa in Rai : cosa c'è dietro : Massimo Giletti è uno dei re della televisione. Il suo passaggio dalla Rai a La7 ha tenuto banco per mesi. Adesso nella tv di Cairo va alla grande, la domenica sera con Non è l'arena , eppure qualcuno ...

I Retroscena di Blogo : Massimo Giletti e quella "capatina" in Rai : Il primo amore non si scorda mai, non c'è niente da fare. Anche quando il secondo è bello, travolgente, appassionante, sessualmente appagante, quando la mente va ai ricordi di quella che è stata la prima passione, gli ormoni viaggiano con il pilota automatico e ci si ritrova a ripercorrere quei passi con quella dolcezza interiore che era stato il motore di quei momenti passati. Se anche le gioie professionali non mancano al giornalista ...

Non è L’Arena : Massimo Giletti torna in Rai? : Massimo Giletti, dopo Non è L’Arena il possibile ritorno in Rai? È stato al centro del telemercato la scorsa estate. Massimo Giletti ha trovato poi rifugio a La7 alla corte di Urbano Cairo che gli ha riservato la prima serata della domenica dove ha portato al successo Non è L’Arena, talk show con un titolo dal forte richiamo alla precedente esperienza nell’azienda di Viale Mazzini. Tanta l’amarezza del conduttore piemontese nei confronti del ...

Massimo GILETTI/ Avvistato in viale Mazzini : il ritorno alla Rai è ancora possibile? : MASSIMO GILETTI torna alla Rai? Dopo la chiusura del suo programma di successo L'Arena, il conduttore di La7 è stato visto a sorpresa nei pressi di viale Mazzini.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:10:00 GMT)

Corrado Formigli - botto pazzesco di PiazzaPulita : insidia il regno di Massimo Giletti e Non è l'arena? : In questi giorni in cui c'è grande 'fame' di politica, Formigli insomma passa all'incasso. Per inciso, ancora una volta l'allievo ha polverizzato il maestro: infatti Michele Santoro con il suo M si è ...

Massimo Giletti avvistato in Rai : ritorno imminente? : Massimo Giletti tornerà in Rai nella prossima stagione televisiva? La bomba di telemercato televisivo è stata lanciata dal consigliere d'amministrazione della Rai, Carlo Freccero: "Tornerà alla Rai", ha detto a La Zanzara sulle frequenze di Radio24. Se a questo ci aggiungiamo l'indiscrezione lanciata dalla giornata Tiziana Leone su TvZoom, il dado sembra tratto: "Massimo Giletti è stato visto uscire dall’ingresso principale di viale Mazzini ...