Martina boccia il prof.Conte : replica solo la propaganda M5s-Lega : Roma, 5 giu. , askanews, - "Dal Presidente del Consiglio una replica della propaganda che abbiamo ascoltato per 90 giorni da Lega e M5S. solo un discorso generico, pieno di luoghi comuni". Il ...

Centralino «Che tempo che fa» : Di Maio e Martina telefonano in diretta. Renzi si indigna - l’auditel lo boccia : Luigi Di Maio, Che tempo che fa Alza la cornetta, Fabio Fazio ti aspetta. Per i politici, la linea telefonica in Rai è sempre libera, anche di domenica in prime time. Dev’essere stata questa l’impressione che molti telespettatori hanno avuto ieri sera quando, nel bel mezzo di Che tempo Che Fa, hanno assistito alle non previste telefonate in diretta di Luigi Di Maio e Maurizio Martina, che hanno preso la parola per effettuare delle ...

Pd - Boccia : “Documento renziani? Irrispettoso ma i numeri non sono quelli. Ora si voti su Martina” : “Ho trovato Irrispettoso e sgradevole il documento dei renziani, l’ennesima mancanza di rispetto. E deludenti sono le firme dei capigruppo Delrio e Marcucci. Ma i numeri non sono quelli”. Così Francesco Boccia, deputato vicino al presidente della regione Puglia Michele Emiliano, ha attaccato il documento dei parlamentari vicini all’ex premier. Un testo in cui si chiede di evitare conte alla Direzione dem di giovedì 3 ...

Governo - F.Boccia : Martina lavora per unità Pd - : Siamo in una fase molto delicata, dopo settimane di stallo causate dalla pessima relazione politica costruita nei primi 50 giorni dopo il voto da Lega e M5S. Il PD ha la …

Renzi rafforza il no al M5s - fondativo di un "nuovo inizio". I suoi : se la direzione boccia Martina - non può essere più reggente del Pd : Alla vigilia del secondo giro di consultazioni di Roberto Fico con il Pd, Matteo Renzi chiude il 'forno democratico'. Lo fa a Firenze, dove passa il 25 aprile in piazza, partecipa alle celebrazioni per il 25 aprile e, bici al seguito, ne approfitta per chiacchierare con i passanti sull'ipotesi di un accordo di governo con il M5s. Il sondaggio improvvisato non ha naturalmente valore scientifico, ma per il segretario dimissionario contiene tanta ...