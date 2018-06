Mario Monti chiama la Troika | può intervenire Fiducia Governo

Cos'è e quali sono le funzioni della 'Troika' evocata da Mario Monti - : L'ex premier ha lanciato un monito al governo Conte per evitare "l'umiliazione della Troika" . Si tratta di un organo informale, composto da rappresentanti di Bce, Fmi e Commissione europea. ...

Mario Monti in Senato rievoca lo spettro della Troika : Troika, parola russa che vuol dire "terzina" e assunse un significato sinistro durante la grande crisi del debito. Indicava la terna di creditori esterni - Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Bce - che finanziò i piani di salvataggio di Grecia, Portogallo, Cipro e Irlanda per poi vigilare sui duri tagli alla spesa e al welfare che a essi erano condizionati. In Italia, in quell'estate del 2011 che ci ...

Cosa pensa Mario Monti del governo Conte : Roma, 5 giu. , askanews, 'Non confido nell'insuccesso di questo governo. Si è detto che lei sarebbe un premier dimezzato perché ha al suo fianco due leader politici a tuttotondo. Credo che non lo sarà,...

Enzo Moavero Milanesi agli Esteri - un intruso nel governo Lega-M5s : c'è l'ex di Mario Monti : Nella lista dei ministri del governo Lega-M5s , governo che questa volta pare davvero sul punto di nascere, spunta un 'intruso'. intruso il cui nome era già circolato nei giorni scorsi: agli Esteri ...

Mariastella Gelmini contro Giuseppe Conte - il paragone kamikaze : 'Come Mario Monti'. Ma... : contro Giuseppe Conte quasi-premier si schiera anche Mariastella Gelmini , capogruppo di Forza Italia alla Camera. Peccato che per criticarlo non scelga le parole più appropriate. Su Facebook infatti ...

Mario Monti - il consiglio da ridere a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Più duri con l'establishment' : Come le tasse: Mario Monti è inevitabile. Quantomeno in televisione. L'ultima apparizione a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, dove ha fatto il punto sul quadro politico. Sul premier, afferma: '...

Mario Monti : "La Bce garantisce l'Italia" : "Questa volta i titoli che lo Stato italiano emette sono comprati in gran parte dalla Bce con il Quantitative easing, e non dal mercato. Questo spiega la piattezza dei tassi in un contesto che in altri momenti avrebbe provocato fibrillazioni". Così Mario Monti, ospite a Mezz'ora in più su Rai3. In sostanza - spiega il professore - se gli effetti dello stallo politico italiano non hanno (ancora) mandato in fibrillazione i mercati, ...

Governo - l'ombra di Giorgio Napolitano e Mario Monti sul Quirinale : verso 'uno sciagurato errore' : ... a ragion di logica, permettere di verificare l'ipotesi di un Governo a guida centrodestra, l'unica ancora non esplorata nonostante parliamo della prima, dopo il Friuli consolidata, forza politica. ...

Governo : Sabino Cassese s'offreE cerca di imitare Mario MontiVolteggi dal Corriere a Palazzo Chigi : Chi non ricorda come Mario Monti, prima di diventare premier, non prese a volteggiare in ampi giri concentrici sul Corriere della Sera? Ora Sabino Cassese prova a fare lo stesso Segui su affaritaliani.it

Governo - il Decalogo dei 5 Stelle? E' un viatico per altri Mario Monti : Il Decalogo consegnato dal Professor Della Cananea è un'opera di imprinting, un messaggio che chi controlla il 5 Stelle utilizza per riconsegnare ideologicamente i cervelli degli italiani ai tecnici (siano essi economisti, banchieri o giudici)... Segui su affaritaliani.it

Da Mario Monti ai grillini - la stessa antipolitica : A suo modo anche Mario Monti potrebbe essere annoverato tra i numi tutelari, nella Galleria degli Antichi, ai quali i nipotini di Grillo finiranno per rendere omaggio. Troppo anche per il trasformismo di Luigi Di Maio & Co.? Mai dire mai.Non solo perché il premier in pectore del Movimento 5 stelle (M5s) ci ha abituato a giravolte da capogiro, sui contenuti, sui programmi, sulle alleanze possibili. E non solo perché sia il ...

Matteo Salvini - l'incubo del governissimo : 'Sento che qualcuno vorrebbe un esecutivo alla Mario Monti...' : Veti insuperabili. Stallo totale. Si parla del governo e delle posizioni che non si avvicinano: Luigi Di Maio tira dritto e chiude a Silvio Berlusconi e Forza Italia, Matteo Salvini dice che senza Cav ...

Antonio Socci carro armato - disintegra Mario Monti in tre minuti : La 'favola del debito pubblico' e la crisi dell'Italia spiegata in tre minuti. Antonio Socci , ospite di Dalla vostra parte su Rete4, smonta la 'bolla mediatica, che prescinde dai fatti e dai numeri' ...