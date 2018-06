Marco Cecchinato | leggenda al Roland Garros Batte Djokovic ed è in semifinale | primo

Marco Cecchinato - impresa al Roland Garros. Batte Djokovic ed è in semifinale : Il tennista palermitano ha piegato Novak Djokovic, in 4 set per 3 ore e 30 minuti di gioco. In semifinale trova l'austriaco Dominic Thiem

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato IPERURANICO! Impresa epica - sconfitto Novak Djokovic! Semifinale leggendaria! : Marco Cecchinato è in Semifinale al Roland Garros. Sì, avete letto bene, è tutto vero. Novak Djokovic si è arreso in quattro set 6-3 7-6(4) 1-6 7-6(11) al termine di tre ore e ventisei minuti di tennis di livello celestiale. Prosegue la favola del giocatore siciliano, ora tra i migliori quattro dello Slam parigino, e prosegue alla grande, perché la vittoria di oggi è di quelle che segnano una carriera, che resteranno indelebili nella memoria ...

Marco Cecchinato ha battuto Djokovic ed è in semifinale al Roland Garros : È il primo italiano in 40 anni a giocarsi una semifinale singolare maschile di un torneo del Grande Slam, e ci è arrivato con una partita incredibile The post Marco Cecchinato ha battuto Djokovic ed è in semifinale al Roland Garros appeared first on Il Post.

Il tennista italiano Marco Cecchinato ha battuto Novak Djokovic ed è in semifinale al Roland Garros : Il tennista italiano Marco Cecchinato ha battuto il serbo Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros, ed è il primo italiano in 40 anni ad arrivare in una semifinale singolare maschile di un torneo del Grande Slam. Cecchinato ha The post Il tennista italiano Marco Cecchinato ha battuto Novak Djokovic ed è in semifinale al Roland Garros appeared first on Il Post.

Marco CECCHINATO/ In lacrime dopo vittoria su Djokovic : “Il cuore mi batteva forte” : MARCO CECCHINATO, Tennis: a chi gli chiede se somiglia a Wawrinka o Kuerten risponde che vuole essere solo se stesso. Oggi sfida con Novak Djokovic per i quarti di finale del Roland Garros.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 19:24:00 GMT)

Roland Garros – Parigi ai piedi di Cecchinato - Djokovic si inchina : Marco sei in semifinale! : Marco Cecchinato raggiunge le semifinali del Roland Garros: l’azzurro firma l’ennesima impresa battendo Novak Djokovic Non ci sono più parole. Per descrivere il Roland Garros giocato fin qui da Marco Cecchinato non ci sono, davvero, più parole. Il tennista italiano che, doveroso ricordarlo, non aveva mai vinto una partita Slam, accede alle semifinali del Roland Garros continuando a stupire tutti. Dopo aver battuto Carreno-Busta e ...

Roland Garros 2018 - quanti soldi ha guadagnato Marco Cecchinato? Montepremi da urlo per la semifinale! : Marco Cecchinato ha compiuto un’impresa pazzesca qualificandosi alle semifinali del Roland Garros 2018. Il tennista palermitano ha sconfitto Novak Djokovic ed è entrato tra i migliori quattro dello Slam parigino: sulla terra rossa della capitale francese, il 25enne si è letteralmente esaltato e ha compiuto un percorso eccezionale che lo sta definitivamente consacrando. L’Italia torna ad avere un giocatore nelle semifinali di uno Slam ...

Impresa di Marco Cecchinato contro Novak Djokovic. Dopo 40 anni un italiano in semifinale al Roland Garros : Impresa di Marco Cecchinato al Roland Garros. Il tennista siciliano batte il campione serbo Novak Djokovic ai quarti di finale e vola in semifinale. Era dal 1978 che un italiano non accedeva alle semifinale del torneo parigino, uno dei più importanti del Grande Slam: allora fu Corrado Barazzutti a centrare quel traguardo.Cecchinato ha superato Djokovic al quarto set con il punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 (13-11).

DIRETTA / Roland Garros 2018 Cecchinato Djokovic (6-3) streaming video e tv : Marco prende il vantaggio! : DIRETTA Roland Garros 2018, info streaming video e tv: nei quarti di finale del torneo il tennista palermitano continua a sognare e sfida oggi Novak Djokovic, campione qui due anni fa(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Marco Cecchinato - il sogno italiano al Roland Garros : Senza timore di smentita si può dire che Marco Cecchinato ha già vinto. Lo sa anche lui: «È il miglior momento della mia vita, è un sogno». Per primo non avrebbe scommesso su se stesso ai quarti di finale del Roland Garros. Invece c’è. Martedì (alle 15 e 15 sul centrale Philippe Chatrier) affronta Novak Djokovic, che è stato numero uno al mondo, ha vinto 12 slam ed è avversario di molto rispetto, ma sognare in grande non costa niente e fa ...

Roland Garros 2018 : scattano i quarti di finale. Marco Cecchinato contro Novak Djokovic. Spettacolo Thiem-Zverev : Iniziano i quarti di finale del Roland Garros e per il tennis italiano sarà un appuntamento con la storia. Per Marco Cecchinato, in particolare, che oggi sfiderà Novak Djokovic per un posto in semifinale. Sembra un sogno, eppure è la realtà. Il tennista siciliano ha cominciato l’anno oltre la posizione 100 del ranking ed ora è tra i migliori otto giocatori dello Slam di Parigi. Il salto di qualità di Cecchinato dall’inizio della ...

Marco Cecchinato - la sorpresa più bella del tennis italiano : Per riprendere la sua scalata, dopo essere stato già numero 82 del mondo a ottobre 2015, avrà bisogno di due finali Challenger consecutive a maggio 2017, a Ostrava , persa contro Stefano Travaglia, e ...

Roland Garros - Marco Cecchinato : “Il miglior momento della mia vita - decide tutto la testa. Contro Djokovic? Proverò a vincere” : Marco Cecchinato sta emozionando l’Italia intera con le sue straordinarie prestazioni al Roland Garros. Ieri il palermitano ha sconfitto il belga David Goffin Contro ogni pronostico e si è così qualificato ai quarti di finale dello Slam parigino, sorprendendo tutti gli appassionati di tennis che non lo conoscevano. Il palermitano è entrato in una nuova dimensione e lui stesso è incredulo come ha rivelato in un’intervista rilasciata ...

Marco Cecchinato - Roland Garros 2018/ Domina Goffin e sfiderà Djokovic : il sogno del siciliano continua : Marco Cecchinato Domina contro Goffin e si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros 2018: continua il sogno del palermitano, che adesso se la dovrà vedere con Novak Djokovic(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 23:28:00 GMT)