Maratona di Jurassic World negli UCi Cinemas : ROMA – Il 6 giugno nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva la Maratona di Jurassic World , con la proiezione in anteprima dell’atteso sequel Jurassic World : Il Regno Distrutto, in uscita in tutte le sale il 7 giugno, distribuito da Universal Pictures International Italia. Dopo il successo ottenuto da Jurassic World , ambientato 22 anni dopo […] L'articolo Maratona di Jurassic World negli UCi Cinemas proviene da NewsGo.

Maratona Jurassic World : al The Space gli ultimi due film della saga nata dalla mente di Steven Spielberg : A 25 anni dall’uscita di Jurassic Park, il film di Steven Spielberg che ha rivoluzionato la storia del cinema e degli effetti speciali, arriva nei cinema The Space una nuova cineMaratona dedicata agli ultimi due film della saga sui dinosauri più amata di sempre. Mercoledì 6 giugno, in tutti i multisala del circuito, saranno proiettati Jurassic World e, in anteprima nazionale, il sequel Jurassic World – Il Regno Distrutto, nelle sale italiane a ...