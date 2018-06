Mangiano tonno avariato e si sentono male

Palermo - Mangiano tonno avariato : 8 persone intossicate. I sintomi come quelli dell’allergia : Hanno tutte comprato il pesce da ambulanti in strada. Dopo averlo mangiato hanno accusato un malore e sono state trasportate in ospedale. Potrebbe trattarsi di sindrome sgombroide, che colpisce quando si mangia pesce alterato contenente stamina.Continua a leggere