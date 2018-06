Maltempo Toscana | danni dell’8 Maggio | microcredito a imprese e professionisti 

Maltempo Toscana : un fulmine danneggia una chiesa - i Vigili del Fuoco rimuovono le campane : I Vigili del Fuoco di Siena sono intervenuti per la messa in sicurezza della vela della torre campanaria di una chiesa nel Senese, danneggiata nei giorni scorsi a causa di un fulmine, asportando due campane. La chiesa e’ quella di San Giovanni Battista, in localita’ Ville di Corsano, nel Comune di Monteroni d’Arbia (Siena). Il fulmine ha seriamente danneggiato la torre della chiesa, che risale al XXII secolo. I Vigili de Fuoco ...

Maltempo Toscana : dichiarato lo stato d’emergenza per Firenze - Pisa e Siena : Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato questa mattina il decreto per la dichiarazione dello stato d’emergenza regionale a seguito dell’evento meteo eccezionale che l’8 maggio ha colpito le province di Firenze, Pisa e Siena. Lo stato d’emergenza è stato ritenuto indispensabile dopo aver constatato che gli eventi calamitosi hanno provocato allagamenti e esondazioni dei torrenti nelle varie località ...

Maltempo Toscana : domani ripresa della circolazione dei treni nel Senese : E’ prevista per domani a partire dalle 12 la ripresa della circolazione dei treni tra Sinalunga e Montepulciano, nel Senese, interrotta da ieri a causa dell’esondazione del torrente Galegna che ha danneggiato la massicciata ferroviaria. Lo rende noto Rfi spiegando che, in attesa del ripristino del tratto ferroviario, proseguira’ il servizio sostitutivo con bus tra Sinalunga e Chiusi. L'articolo Maltempo Toscana: domani ripresa ...

Maltempo - Italia devastata da Nord a Sud : esondazioni e allagamenti in Toscana - danni a Roma e in altre Regioni [INFO e DETTAGLI] : Un maggio tutt’altro che primaverile sta interessando ogni parte d’Italia, con forti piogge e grandinate quasi ovunque: danni e allagamenti in diverse Regioni. Ingenti i danni, in particolare in Toscana dove le intense piogge hanno causato l’esondazione di due torrenti, l’Ema nel Fiorentino e il Segavene nel Senese. Situazione complicata anche a Roma, che ha registrato notevoli danni, con alberi e rami caduti, strade ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : L'ondata di Maltempo che da alcune ore sta flagellando la penisola mette a dura prova soprattutto alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. tuttavia, come ribadisce la protezione Civile, le piogge ...

Maltempo - massima allerta e allagamenti in Toscana : esonda il Segavene - evacuazioni in corso e monitoraggio attivato : massima allerta in Toscana dove la pioggia di queste ore sta causando danni e disagi. Picchi di oltre 50 mm in tre ore hanno causato le inondazioni del pomeriggio. Lo riferisce il Bollettino emesso stasera dal Centro funzionale di monitoraggio meteo idrologico – idraulico della protezione civile della città metropolitana di Firenze. In particolare, fra i temporali sparsi che hanno causato disagi, bisogna annoverare il bacino del torrente ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anche nei prossimi giorni : Alcune zone del Pisano invase da mezzo metro d'acqua. Allerta frane in Campania, violento nubifragio nel Foggiano. Nel Bellunese un manto di ghiaccio dopo una...

Maltempo Toscana - binari allagati : stop ai treni nel Senese : A causa del Maltempo e dell’esondazione di un torrente nel Senese sono rimasti allagati i binari della linea Fs tra Montepulciano e Sinalunga (Siena) e dalle 18 i treni sono bloccati su questa tratta. La circolazione ferroviaria procede comunque regolare da Siena a Sinalunga e tra Chiusi e Montepulciano: ma per superare la parte centrale della linea, tra Montepulciano e Sinalunga, e’ stato approntato un servizio sostitutivo di ...

Maltempo Toscana : sconto del 10% per gli abbonati Trenitalia : Sono state definite da Trenitalia le modalita’ con cui gli abbonati del servizio regionale potranno ottenere lo sconto del 10 per cento sugli abbonamenti ferroviari del mese di maggio e un indennizzo proporzionale sull’abbonamento annuale. Lo rende noto la Regione spiegando di aver deciso la misura, nell’ambito del contratto di servizio con Trenitalia, a favore degli utenti abituali del servizio regionale di trasporto pubblico ...

Toscana - disagi per il Maltempo : sconto del 10% sul rinnovo dell’abbonamento ferroviario : Uno sconto pari al 10% a tutti i pendolari che rinnoveranno l’abbonamento mensile nel prossimo mese di maggio e uno sconto proporzionale a tutti i possessori di abbonamenti annuale. E’ questa la misura – spiega una nota dell’amministrazione regionale – decisa, nell’ambito del contratto di servizio esistente, dalla Regione Toscana, a favore degli utenti abituali del servizio regionale di trasporto pubblico su ...