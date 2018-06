Maltempo Liguria | 380 000 euro dalla Regione per la difesa della costiera Levante

Maltempo in Italia / Temporali in arrivo al centro nord : colpite soprattutto Liguria e Piemonte : Maltempo in Italia, Temporali in arrivo al centro nord: colpite soprattutto Liguria e Piemonte, attenzione anche alle possibilità di neve all'estremo settentrione del nostro paese.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:43:00 GMT)

Maltempo Liguria : 458 mila euro per il ripristino della strada di Casarza Ligure : Sopralluogo dell’assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone per la presentazione del provvedimento di finanziamento per il consolidamento del versante sulla strada comunale di Verici a Casarza Ligure: 458 mila euro provenienti da fondi della Protezione civile per un intervento ritenuto urgente in conseguenza di un evento calamitoso dovuto al Maltempo degli anni passati. Il finanziamento e’ stato inserito in un ...

Maltempo Liguria : 182 mila euro per la frana a S. Stefano Magra : Sessanta giorni di cantiere e 182 mila euro stanziati dalla Regione Liguria su fondi di protezione civile, per mettere in sicurezza e riaprire via Martiri e via Canova a Santo Stefano Magra. Dopo le frane di inizio aprile sono nove le famiglie in difficolta’ a raggiungere la propria abitazione, tre delle quali sfollate e ospitate in strutture messe a disposizione dal Comune. Stamani l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo ...

Maltempo Liguria : dalla Regione 80.000 euro pe la frana a Mezzanego : Uno stanziamento straordinario di 80.000 euro per la messa in sicurezza del versante sovrastante la strada provinciale 42 di Romaggi al chilometro 20+300, in Val Cichero, franato la scorsa settimana per le abbondanti piogge e che ha comportato la temporanea interruzione al traffico. È quanto assicurato dall’assessore alla Difesa del suolo della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, questa mattina durante il sopralluogo effettuato assieme ...

Maltempo Liguria : interventi urgenti sulla frana del “Sentiero dei Baci” di Portofino : Nei giorni scorsi una frana dovuta alle piogge ha fatto crollare una delle passerelle a sbalzo rendendo inagibile il Sentiero dei Baci, strada pedonale che corre sopra la provinciale e porta a Portofino: per il ripristino il Comune ha previsto lavori di somma urgenza. Questa mattina è stato effettuato il sopralluogo tecnico del Sindaco Matteo Viacava e dell’assessore Regionale Giacomo Giampedrone. “I lavori partiranno entro ...

Maltempo : in Liguria il 100% dei Comuni è a rischio idrogeologico : In Liguria il 100% dei Comuni ha parte del territorio a rischio idrogeologico con abitazioni ed imprese che si trovano in aree ad alta pericolosità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra in occasione dell’ultima ondata di Maltempo con allagamenti, frane ed evacuazioni. La percentuale di rischio è superiore a quella già grave della media nazionale dove – precisa la Coldiretti – sono 7145 i Comuni ...