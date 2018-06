Maltempo | agricoltori in ginocchio nel nord della Sardegna 

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) Foraggio appena falciato inservibile e colture in pieno campo distrutte. La pioggia abbondante che ancora in questi giorni continua a martellare la Sardegna settentrionale sta causando molti danni alle aziende agricole. Un’emergenza che la CopagriSardegna chiede di affrontare dichiarando lo stato di calamità naturale: “La situazione nelle campagne e’ diventata ormai esplosiva“, dichiarano Paolo Ninniri e Tore Piana, presidente e vice presidente dell’associazione. “In questi giorni tutti glistanno falciando il fieno per produrre foraggi, occorrenti per il bestiame nei prossimi mesi dell’anno. Questa operazione che si deve svolgere in poche settimane necessita di tempo soleggiato e costante. Con queste piogge insistenti i foraggi sono umidi e non asciutti con il conseguente dilavamentomaggior parte delle sostanze ...