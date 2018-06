Magistrati | avvocati e studiosi contro i cyberbulli Su Facebook

Bari - al via le udienze nelle tende : avvocati e Magistrati sfilano insieme per protesta : Le tre tensostrutture della Protezione civile da oggi ospitano i processi. Alle 13,30 la manifestazione che si chiuderà con un incontro con il vicepresidente...

Concorso Consiglio di Stato per Avvocati e Magistrati a maggio 2018 Video : tiamo con importanti aggiornamenti per coloro che cercano un'occupazione lavorativa [Video]. Si informa che la Gazzetta Ufficiale ha emanato un nuovo bando di Concorso, per l'immissione di personale professionista, da collocare nella struttura pubblica. Ma entriamo nel merito e scopriamo come presentare la domanda di ammissione, le prove d'esame, la data di scadenza e ulteriori delucidazioni utili ai concorrenti. Bando di Concorso a maggio ...