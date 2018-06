Mafia | Messina Denaro | blitz a Trapani Video | sono 25 anni che il super boss è latitante

Mafia - MESSINA DENARO : BLITZ A TRAPANI/ Perquisizioni - trovati pizzini per il boss : si nasconde in Sicilia? : MAFIA , BLITZ a TRAPANI contro i fiancheggiatori di MESSINA DENARO : 17 indagati, tutti affiliati al super boss . Perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese. Si stringe il cerchio attorno a Matteo MESSINA DENARO , la cui rete di fiancheggiatori ha subito un nuovo duro colpo da parte della Direzione distrettuale anti MAFIA di Palermo, che da questa mattina all'alba sta coordinando le Perquisizioni operate da più di 150 uomini del Sco, ...

Mafia - blitz della polizia contro la rete che protegge Messina Denaro : 17 indagati : Sono 17 le persone indagate nella nuova inchiesta contro la rete di fiancheggiatori che protegge la latitanza del boss Matteo Messina Denaro . All’alba di martedì mattina sono scattate una serie di perquisizioni disposte dalla Direzione distrettuale anti Mafia di Palermo in diversi comuni della provincia di Trapani nei confronti di soggetti che nel corso degli anni sono stati arrestati per associazione mafiosa o che hanno avuto collegamenti ...

I boss della Mafia Messina Denaro e Graviano in platea al Costanzo show nel 1992 preparavano l'attentato : Un'intercettazione nel carcere di Ascoli Piceno in cui è rinchiuso Giuseppe Graviano, mafioso condannato per le stragi degli anni '92-'93, avrebbe rivelato un importante novità sull'attentato ai danni di Maurizio Costanzo, avvenuto in via Fauro a Roma nella notte del 14 Maggio del 1993. Come svela il Fatto Quotidiano Graviano avrebbe detto:"Nel 1992 a Roma quando c'era Falcone al Costanzo show dove si sedeva, c'erano otto persone. ...