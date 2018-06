MAFIA | MATTEO MESSINA DENARO | BLITZ A TRAPANI Video | è uno dei 4 super latitanti d’Italia

Chi è Matteo Messina Denaro - boss della MAFIA latitante da 25 anni : Chi è Matteo Messina Denaro, boss della mafia latitante da 25 anni Nato a Castelvetrano nel ‘62, è irreperibile dal ‘93. L’ultima volta è stato visto in vacanza a Forte dei Marmi. Poi di lui, ritenuto responsabile di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Di Matteo, si sono perse le ...

Palermo - Di Matteo accusa : "La MAFIA ha ricattato i governi Amato - Ciampi e Berlusconi" : Il pm del processo Trattativa commenta la sentenza e parla del caso Montante: "Qualcuno vuole screditare tutta l'antimafia"

Strage di Capaci e trattativa Stato MAFIA - Di Matteo : ci sono mandanti politici Video : L’ha definita senza mezzi termini una sentenza storica. Con accuse tutt’altro che velate ad alcuni apparati dello Stato e alla loro presunta omerta' istituzionale. Così il Pubblico Ministero Nino Di Matteo ha commentato l’esito del processo sulla trattativa Stato-Mafia, in occasione del 26esimo anniversario della Strage di Capaci del 23 maggio 1992 [Video], in cui perse la vita Giovanni Falcone, la compagna Francesca Morvillo e gli uomini della ...

Circo Massimo - Di Matteo 'Lotta alla MAFIA In campagna elettorale se n è parlato poco' : ROMA - Ventisei anni dopo la strage di Capaci , l'Italia è ancora in affanno nella lotta alla mafia. Il magistrato della Procura Nazionale Antimafia Nino Di Matteo , intervistato in Circo Massimo su ...

«Riina complice di Di Matteo» - Sgarbi e Sallusti condannati per diffamazione del giudice antiMAFIA : Il giudice monocratico di Monza Bianchetti ha condannato Vittorio Sgarbi a sei mesi di reclusione per avere diffamato, sul Il Giornale , il magistrato palermitano Nino Di Matteo. A tre mesi, per ...

"Trattativa Stato-MAFIA una boiata pazzesca Di Matteo populista" : C'è chi il processo sulla trattativa Stato-mafia lo riassume così, con parole comprensibili a tutti: "Se la trattativa fosse un reato, se lo Stato avesse ceduto, se la mafia avesse tratto benefici, allora le istituzioni sarebbero colpevoli. Ma non è così". Non è una frase di un berlusconiano della prima ora, ma di un giurista come Giovanni Fiandaca, il titolare di Diritto penale all'università di Palermo che da sempre rappresenta un punto di ...

Trattativa Stato-MAFIA - Di Matteo accusa Anm e Csm : "Nessuna difesa" : Trattativa Stato-mafia, Di Matteo accusa Anm e Csm: "Nessuna difesa" Il pubbico ministero, memoria storica del pool che ha istruito il processo di Palermo, attacca: "Abbiamo avvertito un silenzio assordante". La replica dell'Anm: "Sempre difeso dagli attacchi l'autonomia e l'indipendenza dei ...

Stato-MAFIA - il pm Di Matteo : «Ora serve pentito dello Stato» Video| La trattativa in 7 punti : Il pm simbolo dell’inchiesta e del processo sulla trattativa in tv dall’Annunziata: «Trattare ha rafforzato molto Cosa Nostra. I Ros sono stati incoraggiati da livelli più alti. Cosa mi ha fatto male? Il silenzio». L’avvocato di Dell’Utri: «Realtà falsificata»

