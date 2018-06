Mafia | blitz della polizia contro la rete che protegge Messina Denaro | 17 indagati

ilfattoquotidiano

: #UltimOra Mafia, blitz Polizia contro fiancheggiatori Messina Denaro. Perquisizioni in provincia di Trapani, 17 ind… - SkyTG24 : #UltimOra Mafia, blitz Polizia contro fiancheggiatori Messina Denaro. Perquisizioni in provincia di Trapani, 17 ind… - Agenzia_Ansa : - MediasetTgcom24 : Mafia, blitz a Trapani contro fiancheggiatori di Messina Denaro #trapani -

(Di martedì 5 giugno 2018) Sono 17 le persone indagate nella nuova inchiestaladi fiancheggiatori chela latitanza del boss Matteo. All’alba di martedì mattina sono scattate una serie di perquisizioni disposte dalla Direzione distrettuale antidi Palermo in diversi comuniprovincia di Trapani nei confronti di soggetti che nel corso degli anni sono stati arrestati per associazione mafiosa o che hanno avuto collegamenti con personaggi vicini a Cosa Nostra. Tra loro ci sono anche persone che storicamente hanno avuto stretti rapporti con. Nell’operazione, che ha coinvolto oltre 150 uomini, sono stati perquisiti abitazioni, terreni, attività commerciali e imprenditoriali con l’obiettivo di raccogliere elementi utili alla cattura del boss. Ilarriva a poco più di un mese da un’altra indagineDda che ha portato in carcere 21 persone ...