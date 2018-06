ilfoglio

RT @ilfoglio_it: Ma davvero la Bce ha ordito il "complotto dello spread"? Lo spiega @monacelt

(Di martedì 5 giugno 2018) Ogni anno, per l'Italia, giungono a scadenza circa 400 miliardi di titoli di Stato. Vuol dire che ogni anno, mediamente, il nostro Paese deve reperire risorse per ripagare debiti contratti in passato. ...