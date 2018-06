Lotto e Superenalotto | estrazioni di lunedì 4 giugno Nessun 6 né 5+ | jackpot a 43 | 6

SuperEna Lotto - anche senza 6 in dieci fanno festa : si portano a casa un milione di euro : Nessun 6. Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire nel primo concorso del mese. Il bottino pieno manca da tempo e così per giovedì il premio di prima categoria sale a 43,6 milioni di euro . La...

Estrazioni Superena Lotto di oggi - 4 giugno 2018 : i numeri vincenti del concorso n.66 : Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, legale, a premi gestito dalla SISAL. Fu introdotto in Italia il 3 dicembre 1997, in luogo del precedente Enalotto. Suo ideatore è stato Rodolfo Molo, ex presidente di Sisal e figlio di Geo Molo, che fu uno degli inventori del Totocalcio. Ecco, di seguito, le Estrazioni del LOTTO, del 10 e LOTTO e del concorso n.66 del 4 giugno 2018 del Superenalotto .-- Superenalotto numeri vincenti : 45 56 66 74 77 88 - ...

Previsione SuperenaLotto ridotto di 9 a G5 per il 4 e 5 Giugno 2018 : Previsione Superenalotto, sistema ridotto di 9 Numeri a Garanzia 5, sviluppato in 30 sestine, valida per il 4 e 5 Giugno 2018. La Previsione Superenalotto proposta oggi è un sistema ridotto di 9 numeri a garanzia del 5, con le seguenti caratteristiche, ridotto n-1, complessivamente sviluppa 30 colonne a fronte delle 84 colonne integrali. Nel concorso Superenalotto numero 65 del […] L'articolo Previsione Superenalotto ridotto di 9 a G5 per ...