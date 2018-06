Lombardia : Foroni - primo incontro con Anci per avviare percorso condiviso (2) : (AdnKronos) – I primi punti dell’agenda condivisa saranno la proroga dell’entrata in vigore del regolamento relativo all’invarianza idraulica delle acque, limitatamente alle ristrutturazioni, che sarà presentato in Commissione consiliare il 14 giugno per tornare in Giunta subito dopo per l’approvazione definitiva; gli atti di indirizzo per far partire un percorso di strutturato di rigenerazione urbana; il ...

Lombardia : Foroni - primo incontro con Anci per avviare percorso condiviso : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – Sinergia, collaborazione su più piani per affrontare le molteplici sfide del territorio e regolarità negli incontri per un confronto reciproco utile al coordinamento e alla sincronizzazione degli strumenti. E’ quanto è emerso oggi, durante la prima riunione tra l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni con i rappresentanti della segretaria generale e del dipartimento ...

Lombardia : Foroni - primo incontro con Anci per avviare percorso condiviso (2) : (AdnKronos) – I primi punti dell’agenda condivisa saranno la proroga dell’entrata in vigore del regolamento relativo all’invarianza idraulica delle acque, limitatamente alle ristrutturazioni, che sarà presentato in Commissione consiliare il 14 giugno per tornare in Giunta subito dopo per l’approvazione definitiva; gli atti di indirizzo per far partire un percorso di strutturato di rigenerazione urbana; il ...

Lombardia : Foroni su frana in Valchiavenna - situazione monitorata : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - "Da venerdì stiano monitorando con estrema attenzione l'evoluzione della situazione della parete del Gallivaggio in Valchiavenna". Lo ha detto Pietro Foroni, assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia intervenendo alla conferenza stampa organizz

Lombardia : Rolfi e Foroni - stanziati 400mila euro per consorzi bonifica : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo stanziato una somma importante da destinare ai consorzi di bonifica per effettuare opere di pronto intervento da loro segnalate". E' l'annuncio di Fabio Rolfi e Pietro Foroni, assessori regionali all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi e al Territorio e