Lombardia | Foroni | primo incontro con Anci per avviare percorso condiviso 2

meteoweb.eu

: ?Bergamo. Incontro con gli amministratori locali in materia urbanistica, dove sono state delineate le linee guida d… - pietroforoni : ?Bergamo. Incontro con gli amministratori locali in materia urbanistica, dove sono state delineate le linee guida d… - pietroforoni : Dal TGR Lombardia, dove ho ribadito e spiegato che come Regione Lombardia saremo scrupolosi nell’attenta applicazio… - LN_Lombardia : L'assessore regionale lombardo al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, parla dei recenti provvedimenti pe… -

(Di martedì 5 giugno 2018) (AdnKronos) – I primi punti dell’agenda condivisa saranno la proroga dell’entrata in vigore del regolamento relativo all’invarianza idraulica delle acque, limitatamente alle ristrutturazioni, che sarà presentato in Commissione consiliare il 14 giugno per tornare in Giunta subito dopo per l’approvazione definitiva; gli atti di indirizzo per far partire undi strutturato di rigenerazione urbana; il regolamento edilizio appena dopo l’estate e il piano territoriale regionale (Ptr) entro la fine del 2018. “Massima attenzione da parte dell’assessorato -avverte- sarà posta all’ascolto delle esigenze, delle problematiche e delle necessità dei Comuni e dei territori in questa nuova fase di ridefinizione degli strumenti urbanistici vigenti”.L’ottica sarà quella della “sinergia e della costruzione di percorsi ...