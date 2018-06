Lo smartwatch Marc Jacobs Riley Touchscreen con Wear OS lanciato a 295 dollari

Google - in arrivo tre smartwatch a marchio Pixel/ Linfa vitale per il sistema Wear Os : Google , in arrivo tre smartwatch a marchio Pixel : Linfa vitale per il sistema Wear Os. Durante l’evento di Big G del prossimo autunno, potrebbero palesarsi grandi novità(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 17:24:00 GMT)

Da Google arrivano tre smartwatch a marchio Pixel : (Foto: Google) Non ci saranno solo smartphone all’evento che Google terrà quest’autunno per svelare i nuovi gadget della gamma Pixel, ma con tutta probabilità anche uno o più smartwatch con lo stesso marchio. Lo ha rivelato in un tweet il solitamente ben informato Evan Blass, che ha diffuso alcuni dettagli sull’evento che la casa di Mountain View non ha effettivamente neppure annunciato. Besides the Pixel 3, Pixel 3 XL, and ...