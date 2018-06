Liverpool | commozione cerebrale per Karius | l’Uefa non indagherà

calcioweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018)nonsul report medico del portiere del, Loris, che ha riportato unanella finale della Champions League il 26 maggio scorso a Kiev., 24 anni, ha ricevuto un colpo forte dal difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, presumibilmente involontario, all’inizio del secondo tempo. L’arbitro non ha visto quanto accaduto e non ha fermato la partita in modo da poter soccorrere il tedesco. Il portiere è stato sottoposto ad esami cerebrali il 31 maggio negli Stati Uniti, dove era in vacanza, dopo aver perso la finale contro il Real Madrid per 3-1. Secondo il comunicato di lunedì del General Hospital del Massachusetts, dove il portiere è stato controllato, il colpo che ha ricevuto potrebbe aver influito sulla sua capacità visiva per il resto dell’incontro a Kiev. Dopo quell’azione,ha vissuto una serata da incubo e ha commesso due ...