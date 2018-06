Liverpool | ad Anfield arriva il 4G | i tifosi potranno essere sempre connessi

Per tifosi Liverpool schermi ad Anfield : ANSA, - ROMA, 02 MAG - Cresce l'attesa a Liverpool tra le migliaia di tifosi dei Reds che non sono volati a Roma, ma che questa sera si sono dati appuntamento ad Anfield per assistere assieme al ...

ANFIELD - AGGREDITO TIFOSO Liverpool : GRAVE/ Video - 9 romanisti fermati : Uefa "scioccata - provvedimenti severi" : LIVERPOOL, due tifosi della Roma arrestati per tentato omicidio Video: TIFOSO dei Reds picchiato con una cinghia fuori dallo stadio ANFIELD Road prima del triplice fischio d’inizio(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:27:00 GMT)

Anfield - grave tifoso del Liverpool aggredito/ Video - due romanisti arrestati per tentato omicidio : Liverpool, due tifosi della Roma arrestati per tentato omicidio Video: tifoso dei Reds picchiato con una cinghia fuori dallo stadio Anfield Road prima del triplice fischio d’inizio(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 10:55:00 GMT)

Liverpool-Roma - due tifosi romani arrestati fuori dall'Anfield per tentato omicidio : A due ore dal termine della partita tra Liverpool e Roma, la polizia di Merseyside ha confermato di aver arrestato due uomini di 25 e 26 anni provenienti da Roma con l?accusa di tentato...

Ad Anfield vince il Liverpool : per la Roma servirà un'altra impresa stile Barcellona : Nella semifinale di andata di Champions League, il Liverpool ha vinto allo stadio di Anfield contro la Roma per 5 a 2 la Roma. Doppiette di Salah e Firmino, reti di Mané, Dzeko e Perotti su rigore. Il ...

Il Liverpool ne fa 5 ma la Roma non è ancora morta. Finisce 5-2 all’Anfield : Champions League: super Salah fa piangere i suoi ex compagni Roma – Manita del Liverpool nell’andata delle semifinali Champions. I reds rifilano 5 gol ai giallorossi, che però hanno un sussulto d’orgoglio nel finale e segnano 2 gol, fondamentali per dare una parvenza di gara anche al ritorno. Salah funambolico. L’ex di turno segna 2 gol, serve 2 assist e si porta a casa il titolo di ‘man of the match’. Il 2 ...

Liverpool-Roma risultato : ad Anfield finisce 5-2 per i Reds. Doppietta di Salah. I giallorossi si svegliano solo nel finale : E’ successo quello che tutti i tifosi giallorossi, ripetendolo, avevano cercato di esorcizzare. L’ha decisa Mohamed Salah. Ma il Liverpool è stato molto di più del suo uomo da due gol e due assist stupendi. Come la Roma è stata infinitamente più piccola di quella vista nei quarti di finale magici contro il Barcellona. Ad Anfield è finita 5-2 per i Reds. Ha sbagliato Eusebio Di Francesco a pensare di poter sfidare Jürgen Klopp sul suo terreno. ...

Liverpool-Roma risultato : ad Anfield finisce 5-2 per i Reds. I giallorossi si svegliano solo nel finale : E’ successo quello che tutti i tifosi giallorossi, ripetendolo, avevano cercato di esorcizzare. L’ha decisa Mohamed Salah. Ma il Liverpool è stato molto di più del suo uomo da due gol e due assist stupendi. Come la Roma è stata infinitamente più piccola di quella vista nei quarti di finale magici contro il Barcellona. Ad Anfield è finita 5-2 per i Reds. Ha sbagliato Eusebio Di Francesco a pensare di poter sfidare Jürgen Klopp sul suo terreno. ...

Roma - cuore gigante ad Anfield : il Liverpool fa 5 gol ma la reazione giallorossa riaccende il sogno Champions - all’Olimpico sarà battaglia [FOTO e VIDEO] : 1/30 LaPresse ...

Diretta/ Liverpool-Roma - risultato live 2-0 - streaming video Canale 5 : Salah fa impazzire Anfield! : Diretta liverpool-Roma, info streaming video e tv: ad Anfield è in programma il match valevole per l'andata delle semifinali di Champions League

Diretta/ Liverpool-Roma (risultato live 2-0) streaming video Canale 5 : Salah fa impazzire Anfield! : Diretta liverpool-Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League in programma martedì 24 aprile 2018.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:24:00 GMT)

LIVE Pagelle Liverpool-Roma - semifinale Champions League in DIRETTA : notte magica per i giallorossi ad Anfield Road : Calcio d'inizio alle ore 20.45 e non perdetevi la DIRETTA di OA Sport delle Pagelle di LIVErpool-Roma. Buon divertimento. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER ...

LIVE Pagelle Liverpool-Roma - semifinale Champions League in DIRETTA : notte magica per i giallorossi ad Anfield Road : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di LIVErpool-Roma, sfida valevole per l’andata della semifinale di Champions League. Una notte che la società giallorossa aspetta da 34 anni, da quel 1984 che vide la Roma arrivare fino all’ultimo atto dell’allora Coppa Campioni e perdere ai calci di rigore all’Olimpico proprio contro il LIVErpool. Il sorteggio ha dato la possibilità alla squadra di Di Francesco di ...

Roma si qualifica in finale se.../ Champions League - i risultati utili con il Liverpool : andata ad Anfield : Roma si qualifica in finale se... i risultati utili con il Liverpool nella semifinale di Champions League. L'andata si gioca ad Anfield: fino a oggi i giallorossi hanno sempre ribaltato(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 16:00:00 GMT)