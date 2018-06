LIVE Milano-Trento | Finale Scudetto Basket in DIRETTA | gara-1 Risultato e aggiornamento

oasport

: 'DOMENICA DEL FOLKLORE CUBANO' 3° EDIZIONE 2018 WORKSHOP ORISHA 'ELEGUA' MAESTRO DAWES FIGUEROA, (Live percussion G… - chefvizcardo : 'DOMENICA DEL FOLKLORE CUBANO' 3° EDIZIONE 2018 WORKSHOP ORISHA 'ELEGUA' MAESTRO DAWES FIGUEROA, (Live percussion G… - _EmptySpaces_ : RT @_EmptySpaces_: 2013 Valentina scopre una band indie. rock, gli Arctic Monkeys. È amore prima vista. Il suo album preferito è il secondo… - condivideo_live : RT @Cla_Gagliardini: Appena iniziato il #webinar 2.0 di CA Technologies @CA_Italy e Digitalic @DigitalicMag, che spiega la metodologia #agi… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Buonasera e benvenuti alladi1 delladi Serie A. È il primo episodio di una serie al meglio delle sette partite. La favorita è l’Olimpia, per la profondità e per la qualità del suo roster e per il gioco espresso fin qui. Maha anche tutta la pressione addosso: la squadra di Simone Pianigiani aveva l’obiettivo di vincere a inizio stagione e non farlo sarebbe un piccolo fallimento, dopo una stagione che ha visto l’ennesima deludente campagna europea.può approfittarne, quindi, memore di quanto accaduto lo scorso anno in semi, quando la Dolomiti vinse la serie per 4-1 (ma poi perse lacontro Venezia). I trentini si affideranno alla loro voglia e alle caratteristiche di un roster, privato dell’infortunato Diego Flaccadori, ma con giocatori in grado di coprire qualsiasi ruolo. La ...