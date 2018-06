Liliana Segre | «La democrazia finisce piano piano»

La difesa di Liliana Segre di Rom e Sinti : 'No a leggi speciali per popoli nomadi' : 'No alla tentazione dell'indifferenza, non anestetizzare le coscienze' chiede la senatrice a vita nel suo intervento al Senato dove si asterrà dalla fiducia. Ricorda il suo passato di bambina ...

Governo - il primo intervento in aula di Liliana Segre : “Aiutiamo gli italiani a essere vigili”. Acclamazione unanime : “La scelta più coerente rispetto alla fiducia a questo Governo credo sia l’astensione: poi valuterò volta per volta le scelte dell’esecutivo, senza pregiudizi ma solo nell’interesse del popolo italiano”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre annunciando in Senato le sue intenzioni di voto sulla fiducia al Governo guidato da Giuseppe Conte. Standing ovation unanime (e commossa) quando Segre ha ricordato le ...

Liliana Segre porta in scena 'Giobbe' - 23/05/2018 - : 'In un momento storico come quello attuale, caratterizzato da derive autoritarie e manifestazioni di antisemitismo in tutto il mondo, abbiamo sentito la necessità di un progetto artistico che, in ...

La prima fiducia di Liliana Segre. "Dobbiamo lavorare sull'educazione civica nelle scuole" : La senatrice Liliana Segre non ha ancora deciso se voterà o no la fiducia al prossimo governo. “Come faccio a dirglielo? È prematuro. Vediamo chi e che cosa realmente propongono, e poi magari con i miei 5 ‘colleghi’ senatori a vita decideremo una linea comune, anche se non so ancora se si fa: sono una recluta, anche se ho quasi 88 anni!”. Nella sua bella casa milanese, al terzo piano di un palazzo ...

