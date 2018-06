Libri | ' Francesco Furlanello | aritmie e sport'

Moto2 - GP Italia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Mattia Pasini il più veloce ma che equiLibrio! Francesco Bagnaia insegue : È stato Mattia Pasini il più veloce nelle prove libere 3 di Moto2 del GP d’Italia. Il pilota Italiano ha stampato un bel giro in 1’52″068, un tempo rivelatosi inattaccabile da parte di tutti gli altri. Un crono che, soprattutto, proietta Pasini come il naturale favorito per le incertissime qualifiche di oggi, su un circuito su cui il 32enne riminese ha trionfato lo scorso anno. Qualifiche incerte, perché in testa alla ...