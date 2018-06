LG – G7 | al via le vendite anche in Italia del nuovo smartphone di Gamma Alta

Al via le vendite di UMIDIGI Q1 - il nuovo caricabatterie wireless rapido : Inizieranno domani le vendite di UMIDIGI Q1, il caricabatterie wireless ad alta velocità di UMIDIGI che può essere utilizzato con gli smartphone compatibili con lo standard Qi. L'articolo Al via le vendite di UMIDIGI Q1, il nuovo caricabatterie wireless rapido proviene da TuttoAndroid.

Nissan GT-R - Al via le vendite della Nismo GT3 : Il reparto Nismo ha aperto le ordinazioni per la rinnovata Nissan GT-R Nismo GT3, che sarà proposta a 60.000.000 Yen, tasse escluse, pari a circa 475.000 euro al cambio attuale. Le prime consegne ai team sono previste per gennaio 2019, in tempo per affrontare le competizioni della prossima stagione.Baricentro più basso, aerodinamica più efficiente. Grazie all'esperienza accumulata in altri campionati, come il Super GT giapponese, dal 2012 a ...

Concerti - Fiorella Mannoia al Porto Turistico di Maiori : al via le prevendite : Maiori. Quest'estate Fiorella Mannoia torna live a grande richiesta per pochi Concerti esclusivi in alcune delle cornici più belle d'Italia nei mesi di luglio e agosto: l'appuntamento in Costiera ...

Al via le vendite di LG G7 ThinQ a partire dalla Corea del Sud : Inizieranno questa settimana le vendite, in Ceora del Sud, di LG G7 ThinQ, il nuovo top di gamma del produttore sud Coreano che arriverà presto anche in Italia. L'articolo Al via le vendite di LG G7 ThinQ a partire dalla Corea del Sud proviene da TuttoAndroid.

Prezzi dei biglietti per Shawn Mendes a Bologna e Torino - al via le prevendite con American Express e Shawn Access : Al via da mercoledì 16 maggio le prevendite dei biglietti per Shawn Mendes a Bologna e Torino, le due uniche date di concerti in programma per il 2019. Il cantante canadese torna nel nostro Paese per presentare il nuovo progetto discografico Shawn Mendes: The Album, in uscita il 25 maggio. Shawn Mendes sarà in Italia per due date tra Bologna e Torino: il 23 marzo si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), mentre il 24 marzo sarà ...

Seat - un aprile coi fiocchi : più di 50mila vendite - +21% - . Nel cumulato viaggia a +19 - 3% : BARCELLONA - Segno positivo su tutti i fronti per il mercato di aprile di Seat. La Casa spagnola 'marca' uno dei migliori mesi della sua storia. Questo grazie alle 50.100 vetture vendute....

Al via le pre vendite di Xiaomi Redmi Note 5 Global su Geekmall - con tante altre offerte : Su Geekmall prende il via la pre vendita di Xiaomi Redmi Note 5 Global, che potete ottenere a un prezzo davvero interessante fino al 4 maggio. L'articolo Al via le pre vendite di Xiaomi Redmi Note 5 Global su Geekmall, con tante altre offerte proviene da TuttoAndroid.

Al via su Banggood le prevendite di OUKITEL WP5000 : Prenderanno il via domani lepre vendite di OUKITEL WP5000, il nuovo rugged phone del produttore cinese, che potrà essere acquistato sullo store online cinese Banggood. L'articolo Al via su Banggood le prevendite di OUKITEL WP5000 proviene da TuttoAndroid.

Prezzi dei biglietti per il concerto dei Placebo agli i-Days nel 2018 : al via le prevendite : Il concerto dei Placebo agli i-Days nel 2018 è finalmente ufficiale. Il gruppo di Brian Molko aveva già annunciato la presenza al Medimex di Taranto e, a poche ore dalla prima calata in Italia, sono stati in grado di dare una nuova possibilità ai fan con il live al Festival che si terrà all'inizio dell'estate in quel di Milano. Il concerto dei Placebo è previsto per la serata del 23 giugno. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in ...

Huawei P20 Pro - via alle vendite : La celebre serie P di Huawei vanta un nuovo modello che arriva oggi sul mercato. A P20 Pro il primato della fotocamera: è il primo smartphone al mondo a disporre di tripla fotocamera sviluppata con Leica. Come P20, uscito il 28 marzo, è caratterizzato da un’avanzata tecnologia di intelligenza artificiale pensata per combinare tecnologia e arte fotografica. LEGGI ANCHEHuawei Mate 10 Pro, scatti in alta quota Ispirazione artistica «Cerchiamo ...