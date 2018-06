L' Europa è la nostra casa ma deve essere più forte e più equa

huffingtonpost

(Di martedì 5 giugno 2018) "L'eliminazione del divario di crescita tra l'Italia e l'Unione Europea è un nostro obiettivo, che dovràperseguito in un quadro di stabilità finanziaria e di fiducia dei mercati. Il debito pubblico italiano è oggi pienamente sostenibile; va comunque perseguita la sua riduzione, ma anche in una prospettiva di crescita economica e soprattutto in una prospettiva di crescita economica". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel discorso sulla fiducia."La politica fiscale e di spesa pubblica - aggiunge Conte - dovràorientata al perseguimento degli obiettivi richiamati di crescita stabile e sostenibile. Inverranno portati con forza questi temi per un adeguamento della sua governance, un adeguamento già al centro della riflessione e della discussione di tutti i paesi membri dell'Unione. Siamo moderatamente ...