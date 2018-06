L’estate 2018 di Rai 1 | tutto quello che vedremo

Benvenuto Giugno 2018 : inizia oggi L’estate meteorologica - ecco la DATA del Solstizio e le INFO UTILI : Giugno 2018 è ormai iniziato, oggi è il primo giorno dell’estate meteorologica, mentre sarà necessario attendere ancora qualche giorno per quella astronomica: quest’anno il Solstizio d’Estate cade infatti il 21 Giugno alle 10:07 UTC (12:07 ora italiana). Il termine Solstizio deriva dal latino sol (sole) e sistere (stare fermo), col significato di “sole stazionario”. In astronomia il Solstizio è definito come “il momento ...

Sloggi presenta i nuovi colori per L’estate 2018 di Zero Feel [GALLERY] : Sloggi Zero Feel: un colore per ogni giorno della settimana. L’intimo esternabile non è mai stato così colorato e comodo Azzurro, fucsia, rosa confetto, blu, grigio, cognac e nero: ecco i sette colori della linea Zero Feel di Sloggi per l’estate 2018. Un colore per ogni giorno della settimana, per il modello bralette o il top, per vivere questa estate all’insegna del colore e del comfort. Zero Feel infatti è realizzato con un ...

Previsioni Meteo Giugno - il primo mese delL’estate 2018 inizierà con un fantastico weekend di sole. Ma attenzione alla prossima settimana : 1/32 ...

Viaggi & Turismo : la “perla nascosta d’Europa” - la Calabria è la meta delL’estate 2018 : Una piccola “punta di diamante” dello Stivale, che si trova nel meridione d’Italia, circondata dalle limpide acque dello Ionio e del Tirreno, a due passi dalla Sicilia. La Calabria è una regione che sorprende per il suo clima mite, il blu del mare che si infrange tra le coste rocciose che si avvicendano alle litoranee sabbiose, ma che offre anche spazi verdi, ancora incontaminati. Saranno, forse questi, in parte, i motivi che hanno guidato il ...

Tendenze eyewear per L’estate 2018 : Estate significa una cosa: occhiali da sole! E non solo per un fatto meramente estetico: il raggi solari più forti ci impongono di proteggere i nostro occhi in modo da difenderli al meglio durante tutta la stagione estiva. Detto questo, cerchiamo di rendere la cosa anche fashion! Quali sono le Tendenze occhiali per quest’estate? Vediamole insieme. Tendenze eyewear per l’estate 2018: grandi e colorati Coloratissimi, grandissimi, in ...

L’estate 2018 è… Tropicana con Giosì Beachwear - il brand Made in Italy che rivoluziona il concetto di costume [GALLERY] : Giosì Beachwear e la collezione Tropicana: un’estate 2018 da favola con l’innovativo concetto di costume di Giosì Barbaro I brand di Beachwear spuntano come funghi. Navigando su Instagram in ogni angolo social una qualche fashion blogger o social influencer lancia o sponsorizza un nuovo marchio. Per spiccare e farsi notare in questa giungla di costumi bisogna quindi avere coraggio e passione, voglia di osare e di differenziarsi ...

15 grandi viaggi per L’estate 2018 : È l’anno del Cile: il viaggio dei viaggi da fare del 2018 secondo Lonely Planet, e in generale secondo tutti i grandi esperti di viaggio, che considerano la Patagonia Cilena uno dei quei posti del mondo in cui riconnettersi con il mondo per la sua struggente bellezza. Ma sono state le stesse guide e gli stessi esperti quest’anno a guidarci alla scoperta di nuove mete oltre alle solite di cui si parla e si sente parlare: un esempio su ...

Tagli capelli uomo : 100 idee per L’estate 2018 : Un po’ meno «Il solito grazie», un po’ più « Li vorrei così». Dopo anni di look rassegnati (o poco creativi), oggi anche l’uomo può entrare in salone e chiedere (finalmente) molto di più al suo barbiere di fiducia. O quanto meno avere un’ampia scelta a cui ispirarsi per dare una svolta al suo Taglio. Proprio come fa l’ex-calciatore David Beckham, maestro dei cambiamenti impercettibili, che selfie dopo selfie mostra ...

WhatsApp chiude? Messaggio direttori Andy e John e la bufala a pagamento dalL’estate 2018 : Ma davvero WhatsApp chiude? Un nuovo Messaggio proveniente dai direttori Andy e John dell'applicazione di messaggistica sta letteralmente spopolando in queste ore. In una veste tutta nuova e ricca di specifici dettagli, ecco che ritorna la finta minaccia di WhatsApp che diventerà a pagamento, a meno che non si inizi a condividere, come se non ci fosse un domani, una nota social del tutto rinnovata. Cerchiamo di smontare, pezzo per pezzo, la ...

Destiny 2 pronto a cambiare volto? Grandi piani per L’estate 2018 : L'ultima espansione programmata per Destiny 2, La Mente Bellica, è stata rilasciata sul mercato da ormai dieci giorni, e i verdetti della stampa specializzata sono ormai arrivati: la sensazione che qualcosa si sia mosso in cabina di regia è palpabile, sebbene siamo ancora di fronte a una reazione confusionaria e non ottimizzata verso le richieste della community. Certo, non si può negare che i ragazzi di Bungie ci stiano provando seriamente a ...

Sneakers bianche : i migliori modelli per L’estate 2018 : Il design è semplice, le forme sono pulite ed essenziali, la pelle è il materiale che va per la maggiore, ma non mancano le proposte in tela di cotone. Stringate e basse per lo più, qualcuna ha dei patch a richiamare il mondo della natura, ma nella stragrande maggioranza dei casi, le Sneakers bianche hanno la tomaia immacolata, come la tela di un pittore. A ognuno il compito con i propri passi di riempire il quadro. La loro storia è legata al ...

Turismo - Veratour : +15% di prenotazioni per L’estate 2018 : Valigie già rispolverate e idee chiare in vista delle vacanze estive 2018. Rispetto al 2017, sono già il 15% in più gli italiani ad aver confermato una vacanza con Veratour, tour operator italiano leader del settore villaggi vacanza. I dati sono in buona parte già consolidati grazie alla formula della prenotazione anticipata, tendenza sempre più diffusa tra i turisti italiani: si punta ad ottenere non solo il prezzo migliore ma anche la ...

The Voice 2018 - Beatrice Pezzini con Arriverà L’estate : testo e audio inedito : Beatrice Pezzini Arriverà L’ESTATE. Beatrice Pezzini è una dei finalisti di The Voice 2018, il talent show di Rai 2. La giovane gareggerà nell’ultima puntata giovedì 10 maggio per il Team J-Ax. Per la prima volta durante la Finale in diretta, Beatrice si esibirà dal vivo con il suo singolo inedito Arriverà L’Estate. Ecco di seguito testo e audio della canzone. LEGGI LE ANTICIPAZIONI DELLA FINALE DI #THEVoice2018 Gli ...