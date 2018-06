L’esordio di Giuseppe Conte in Parlamento | “In Europa a testa alta” 

lastampa

(Di martedì 5 giugno 2018) A mezzogiorno il professorentrerà per la prima volta nella sua vita in un’aula parlamentare e illustrerà, da presidente del Consiglio, il discorso programmatico di un governo che si presenta come il più discontinuo col passato degli ultimi decenni. Nell’aula del Senato tante “prime volte” concentrate in pochi minuti: ecco perché il ...