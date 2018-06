' Lei non sembra una parlamentare' | la denuncia di Emilia Sykes

“Lei non c’era”. Uomini e Donne : Luigi - è già crisi con Sara Affi Fella? Ai fan non è sfuggito quel dettaglio in uno dei giorni più importanti della sua vita : Ormai attraverso i social i fan tengono tutto e tutti sott’occhio. E se i vari vip sono sempre più portati a condividere tutto, i loro follower sono sempre più attenti a notare i particolare. Ed ecco quindi che proprio da uno di questi particolari è subito partita la bomba di una crisi tra Luigi di Uomini e Donne e la sua Sara Affi Fella. Andiamo con ordine: lo scorso 2 giugno Luigi ha inaugurato la stagione estiva del suo locale, ...

Nozze Daniele Bossari-Filippa Lagerback : mancava proprio Lei. “Non posso” - ma stando a chi sa - i due ci sarebbero rimasti male. I fan - invece - ‘giustificano’ l’assente : Come dimenticare la commovente proposta di matrimonio avvenuta nella Casa del Grande Fratello Vip? Proposta che pare abbia portato fortuna alla coppia: Daniele Bossari è diventato il vincitore di quella edizione e Filippa Lagerback pare proprio essere la migliore “testimonial” di Nozze in circolazione. FIlippa e Daniele si sono sposati in provincia di Varese, la città in cui vivono. A Ville Ponti, un complesso di dimore secolari, con un ...

Governo - Giordano vs Migliore : “Non ha mai fatto una mazza su immigrazione”. “Lei non ride - ma ghigna” : Scontro rovente a L’Aria che Tira(La7) tra il deputato Pd, Gennaro Migliore, e il giornalista Mario Giordano. L’ex direttore del Tg4 critica con toni forti i detrattori del Governo M5s-Lega, definendoli “rosiconi”. Migliore prima ride, poi protesta: “Mi sembra che il pulpito sia perfetto per descrivere chi non ha mai avuto un atteggiamento pregiudiziale. Giordano lo conosciamo benissimo. Io però non lo definisco ‘’rosicone”, ma un ...

Georgette Polizzi lascia Davide Tresse/ Lei ha la sclerosi multipla : "Non ti condanno a una malattia non tua!" : George Polizzi lascia Davide Tresse, la straziante lettera publbicata tra le pagine del settimanale DiPiù: "Non ti condanno ad una malattia che non è tua!".

"Sua madre è morta". Mezz'ora dopo l'ospedale richiama : "Abbiamo sbagliato - non era Lei" : Aveva lasciato sua madre in ospedale per fare una serie di approfondimenti, poi all'improvviso, alle 7.30 di mattina, una telefonata agghiacciante: "Qui è l'ospedale, sua madre è morta"....

L’ospedale Careggi lo chiama : “Sua mamma è morta”. Dopo mezz’ora : “Abbiamo sbagliato - non era Lei” : La vicenda è accaduta al Careggi di Firenze. Protagonisti del surreale scambio di persona, il fiorentino Igor e la madre 78enne. "Un medico mi avvisava che, Dopo che la guardia medica era passata in camera durante la notte e andava tutto bene, al controllo delle 7,30 di mattina aveva trovato la mamma morta nel letto". Dopo mezz'ora, però, i medici si accorgono dell'errore e si scusano con Igor e la donna.Continua a leggere

Grande fratello - Alessia Prete e Matteo Gentili - vero amore? Lucia : 'Lei è innamorata. Di lui non mi fido. Ecco perché' : Grande fratello 15 , è partito il conto alla rovescia per la finale di lunedì 4 giugno. Nella Casa sono in 5 e i concorrenti rimasti a contendersi la palma del vincitore iniziano a studiarsi a vicenda.

Shawn Mendes : Hailey Baldwin conferma che Lei il cantante non stanno uscendo insieme : "Lui è adorabile, ma sono single" The post Shawn Mendes: Hailey Baldwin conferma che lei il cantante non stanno uscendo insieme appeared first on News Mtv Italia.

Costanza Caracciolo incinta? Lei non conferma e smentisce ‘solo’ la sua… cellulite! [GALLERY] : Costanza Caracciolo ha la cellulite ed è incita? Le foto dei paparazzi fanno dubitare i curiosi: l’ex Velina ‘smentisce’ l’inestetismo lasciando spazio alle illazioni sulla sua dolce attesa Costanza Caracciolo si mostra in Liguria alle prese con un servizio fotografico per un brand di costumi. La fidanzata di Bobo Vieri, oltre alla sua bellezza sconfinata, rivela durante lo shooting delle forme morbide. Un pancino ...

Nadal e quel retroscena amoroso su Xisca : “con Lei non parlo mai di tennis. Le piaceva prima di conoscermi e…” : Rafa Nadal ha svelato un simpatico particolare sulla sua relazione con Xisca, la sua ragazza ‘da una vita’: il tennis non è uno degli argomenti più gettonati della coppia A metà degli anni 2000, Rafa Nadal non era solo uno dei migliori tennisti in circolazione (se non il migliore, chiedere a Federer) ma anche un vero e proprio sex simbol. Chimoa fluente, fisico scolpito e dei bicipiti da fare invidia ad un culturista, mostrati con fierezza ...

Amici - Lella Costa cacciata? "Non è stata Maria perché voleva farlo Lei" : Lella Costa è stata cacciata da Amici? Maria De Filippi avrebbe commesso il fattaccio, per molti anni il pubblico è rimasto convinto, o almeno dubbioso, del fatto che la moglie di Maurizio Costanzo avesse preso in mano il timone del talk show cacciando Lella Costa, la prima conduttrice di Amici. Attenzione, però, a non fare confusione: non ci riferiamo assolutamente al talent show che va in onda da anni e anni su Canale 5 e che oggi è conosciuto ...

Elisa Amato uccisa dall'ex - padre di Federico Zini : “Chiedo scusa”/ “Se Lei ci ha chiesto aiuto? Non ricordo” : Elisa Amato uccisa dall'ex, padre di Federico Zini: “Chiedo scusa. Se lei ci ha chiesto aiuto? Non ricordo”. Le ultime notizie sull'omicidio-suicidio di San Miniato(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:44:00 GMT)