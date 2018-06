Lei 21 anni | lui 56 | litigano e gli strappa l’orecchio a morsi

Migranti - Migliore vs Giordano : “Con delegazione Pd andrò a Rosarno”. “L’avete abbandonata per 5 anni - Lei fa ridere” : Seconda parte dell’accesa polemica tra il deputato Pd, Gennaro Migliore, e il giornalista Mario Giordano nel corso de L’Aria che Tira, su La7 (qui la prima parte). La querelle raggiunge il clou, quando Giordano ripete all’indirizzo di Migliore: “Si vergogni”. La conduttrice, Myrta Merlino, è costretta a lanciare un servizio per far sbollire gli animi. Ma lo scontro riprende dopo qualche minuto, quando deputato dem ...

Giovanni Murro - uccise moglie Federica Madau a coltellate/ Lettera choc dal carcere : scrive come se fosse Lei : Giovanni Murro, il marito-killer di Iglesias scrive un tema indossando i panni della vittima, Federica Madau. Qualche mese fa la prima missiva dal carcere.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:23:00 GMT)

Artur - talento straordinario che sognava il Cirque de SoLeil - morto a 21 anni mentre girava un video : sognava di diventare un grande circense e stava girando un video da mandare alla Compagnia di Franco Dragone, uno dei creatori del Cirque de Soleil. Artur Cacciolari, 21 anni, nato in Brasile ma...

Giovanni Minoli : 'Barbara D'Urso? Con Di Maio e Salvini ha vinto Lei' : Il tutto è suffragato da un esperto della politica e della società italiana come Giovanni Minoli, che ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, giudica così il passaggio televisivo da Barbara D'...

VERONICA SATTI/ La canzone scritta da Bobby Solo quando Lei aveva solo tre anni (Grande Fratello 2018) : VERONICA SATTI, la figlia di Bobby solo ha letto un messaggio del padre e ascoltato una canzone scritta quando lei aveva solo tre anni (Grande Fratello 2018).(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 08:50:00 GMT)

Lamezia - al GaliLei il professor Lupo presenta 'Gli anni dell'incanto' : Lupo racconta con oculatezza l'Italia del boom economico con uno sguardo privilegiato al "piccolo mondo antico" che guarda attonito alle grandi conquiste di quegli anni, come l'approdo del primo uomo ...

Timore per la vita di Chelsea Manning - ma Lei è al sicuro : (foto: Ernesto Ruscio e Zoe Vincenti) Alcuni tweet nella notte – ora cancellati – hanno suscitato molta preoccupazione per Chelsea Manning, l’attivista e whistleblower che domenica 27 maggio è stata ospite al Wired Next Fest. Dopo aver sentito una sua collaboratrice, possiamo confermare che Manning è al sicuro e sta bene, ma vi terremo aggiornati sulla situazione. “I am sorry – I tried – I am sorry I let you all down – I am not ...

Maria De Filippi - la verità dopo 25 anni sulla prima edizione di Amici : è vero che ha cacciato Lei Lella Costa? : dopo 25 anni emerge la verità su una vera e propria leggenda a proposito dei primi anni di Amici . I telespettatori più giovani del programma di Maria De Filippi non possono ricordare che nel 1992 lo ...

“Tocca a Lei!”. Detto Fatto - ecco chi prende il posto di Caterina Balivo. Dopo anni di successi lascia il timone del programma : Una casella resta vuota. È quella lasciata da Caterina Balivo che, dal prossimo settembre, lascerà la conduzione Detto Fatto. Un addio non proprio indolore, come ha più volte sottolineato Caterina legatissima al programma che le ha dato la celebrità, ma necessario. Per la crescita personale e per una promozione sulla rete ammiraglia alla quale era impossibile dire di no. Caterina infatti, per chi non lo sapesse, sarà dal prossimo autunno su Rai ...

Giovani e anziani - balli e musica "trap" : il Centro KaLeidos scende in piazza a Borghetto per festeggiare i 20 anni : Borghetto S.S. Incontro tra tradizione e contemporaneità, tra persone di età diverse da una parte; importanza del gioco educativo e collaborativo dall'altro. Questi i due fili conduttori che hanno ...

Fabrizio Corona interviene in diretta tv e dice ad Alda D’Eusanio : “Mi hai leccato il c*** per cinque anni”. Lei : “Mi hai sempre fatto schifo” : “Alda D’Eusanio mi ha leccato il culo per cinque anni“. Con queste parole Fabrizio Corona ha fatto un’irruzione telefonica’ nello studio di Stasera Italia, su Rete4, dove si stava parlando di lui con alcuni ospiti in studio. L’ex re dei paparazzi che da poco ha avuto dal giudice della Sorveglianza Simone Luerti l’autorizzazione a usare i social e a rilasciare interviste, non deve avere apprezzato il modo ...

“Ah - 24 anni in meno…”. È Lei la giovanissima e bella fidanzata di Giorgio Panariello. E arriva la sorpresa : sarà tutto vero? : Nell’epoca dei toy –boy, su tutti il buon vecchio Simone Coccia Colaiuta, ecco che c’è qualcuno che torna all’antico. Di primavere del resto ne ha 57 e, a quanto dicono, è uno legato ai valori di una volta. Così ha deciso di scegliersi una compagna di ben 24 anni di meno che pare abbia tutta l’intenzione di portare all’altare. Come l’avrà conquistata? Ma con le risate. Perché il lui in questione è Giorgio Panariello pronto a impalmare la ...

Fabrizio Corona vs Alda D'Eusanio - telefonata in diretta/ "Mi hai leccato il c**o per 5 anni" - Lei lo asfalta : Fabrizio Corona contro Alda D'Eusanio: l'ex re dei paparazzi telefona in diretta a Stasera Italia e insulta la conduttrice che aveva giudicato i suoi atteggiamenti.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 09:26:00 GMT)

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati/ Luca Giurato : "Lei ha perso due anni della sua vita" : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono ufficialmente lasciati: dal matrimonio mancato al mea culpa sul settimanale Chi, cosa è successo tra i due?(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:52:00 GMT)