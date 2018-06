Lega Serie B | “la Figc deve chiarire che il progetto delle seconde squadre deve essere

Assemblea di Lega Serie A/ Si decide sulla cessione dei diritti tv - Mediapro esclusa ufficialmente : Nell'assemble di Lega Serie A si decide l'assegnazione dei diritti tv. Nonostante il colpo di coda Mediapro, broadcast spagnolo, è stata ufficialmente esclusa(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 11:25:00 GMT)

La Lega boccia Mediapro per i diritti di Serie A : La Lega Serie A archivia Mediapro e si prepara a commercializzare da subito autonomamente con trattative private i diritti tv. A quanto filtra dall'assemblea, ascoltato il parere negativo degli avvocati sulle garanzie spagnole, i club hanno preso atto che Mediapro non ha provveduto ad adempiere presentando la fideiussione entro i sette giorni previsti dalla delibera per la risoluzione del contratto, votata all'unanimità il 28 maggio. Ora ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro ci prova ma Lega boccia garanzia : MediaPro non molla la presa sulla Serie A, ma le garanzie patrimoniali presentate dagli spagnoli in extremis non convincono per nulla la Lega. Così domani si annuncia piuttosto vivace l'assemblea dei club. A una settimana dalla delibera all'unanimità per la risoluzione del contratto con il gruppo guidato da Jaume Roures (che aveva tempo fino a oggi per presentare la fideiussione da 1,2 miliardi di euro e restare in gioco), i club ...

Campoccia (Udinese) : «Il futuro della Serie A è il canale di Lega» : Si apre l'ennesima settimana decisiva sul fronte diritti tv della Serie A: il vicepresidente dell'Udinese fa così il punto sulla situazione L'articolo Campoccia (Udinese): «Il futuro della Serie A è il canale di Lega» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Siete in malafede - Lega A riattivi accordo» : MediaPro riparte all'offensiva sulla disputa dei Diritti tv per il calcio. Quattro giorni dopo la risoluzione del contratto da parte della Lega Serie A, e nelle more delle scelte da parte dei club del massimo campionato, l'operatore spagnolo ha inviato una lettera dai toni durissimi alla stessa Lega e a Infront, definendo «illegittima» la decisione presa dall'assemblea e chiedendo che «sia revocata entro tre giorni», ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Risoluzione illegittima - pronti a vie Legali» : MediaPro ha accolto con estremo disappunto la lettera della Lega Serie A del 28 maggio dopo che l'Assemblea ha votato all'unanimità la risoluzione del contratto degli spagnoli, e questa mattina dovrebbe essere arrivata, a quanto apprende l'Adnkronos, alla Lega A e a Infront, una lettera via pec, nella quale ne contesta integralmente il contenuto. Il gruppo iberico si era aggiudicato il bando da intermediario per i Diritti TV della Serie A ...

Playout Serie B - l'Ascoli è salvo. Entella in Lega Pro : Gli uomini di Cosmi ripetono il risultato dell'andata e possono brindare alla salvezza; al contrario, la Virtus Entella, nonostante alcune occasioni, deve rassegnarsi alla retrocessione in Serie C

Nasce il Governo Lega-M5S : Conte premier - Tria al Tesoro - Savona ministro di serie B : Le novità principali sono tre: 1, il nuovo ministro dell'Economia sarà il professor Giovanni Tria, economista dell'Università di Tor Vergata, vicino a Forza Italia e all'ex ministro Renato Brunetta, ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega chiude a MediaPro - la partita è riaperta : La Lega Serie A chiude la porta a MediaPro. Dopo settimane di spaccature, i club all'unanimita' hanno deciso di riprendersi i Diritti tv del campionato e ora li rimetteranno sul mercato con trattative private. La terza delibera, dopo quelle a vuoto nella scorsa settimana, ha sbloccato lo stallo, subito dopo il rinnovo delle cariche vacanti: la governance è completata, il n.1 del Coni, Giovanni Malagò, chiude i tre mesi di ...

La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio : L’assemblea della Lega Serie A – l’organo che governa la massima divisione del campionato di calcio italiano – ha deciso di rescindere il contratto firmato lo scorso febbraio con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi tre campionati di The post La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio appeared first on Il Post.

Diritti tv - la Lega Serie A rescinde contratto con Mediapro. Ora trattativa con Sky : ROMA - E' passata la linea Malagò-Micciché : l'assemblea di Serie A oggi ha votato la risoluzione del contratto con Mediapro per inadempienza , non ha versato la fidejussione da un miliardo e 50 ...

Diritti TV : la Lega di Serie A rescinde il contratto con Mediapro. Si passa alla trattativa con Sky : Serie A Clamorosa, ma anche prevedibile, svolta nella partita dei Diritti tv della Serie A 2018/2021. Dopo l’annullamento del bando da parte del Tribunale di Milano, oggi pomeriggio l’assemblea della Lega Calcio ha votato all’unanimità per la risoluzione del contratto con Mediapro. La linea del presidente del Coni Giovanni Malagò e del numero uno della Lega di Serie A Gaetano Micciché di rescindere il contratto con il gruppo ...

Diritti tv - la Lega Calcio rompe con Mediapro : i club di Serie A votano all’unanimità la rescissione del contratto : L’infatuazione del pallone italiano per la Spagna è durata appena tre mesi. Con Mediapro è finita: la Lega Calcio ha rotto il contratto con la società di Barcellona che si era aggiudicata i Diritti tv del campionato per la cifra record di 1,05 miliardi di euro ma non aveva depositato le garanzie finanziarie. A costo di prendere meno soldi ma almeno sicuri, la Serie A tornerà presto a Sky. La risoluzione è stata votata all’unanimità: stavolta ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega vota unanime per risoluzione contratto MediaPro : L'Assemblea di Lega Serie A di calcio ha deciso: i rappresentanti dei 17 club della massima Serie, le tre squadre retrocesse non potevano esprimersi sulla materia, hanno votato all'unanimità la delibera di risoluzione espressa del contratto con MediaPro in sette giorni. Passa quindi la linea portata avanti dal commissario straordinario della Lega, Giovanni Malagò e del presidente Gaetano Micciché. Durante la riunione, il ...