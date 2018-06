Lega | Fontana presidente Lombardia | “Ministro Famiglia su gay? È stato frainteso

"Famiglia è ogni tipo di amore" GF - la D'Urso contro Fontana. Video La riposta di Berlusconi alla Lega : ll Grande Fratello 2018 chiude con la vittoria del "Tarzan" di Viterbo Alberto Mezzetti. Ma il trionfo del "biondo capellone" è stato in parte oscurato da un episodio destinato a fare grande scalpore. Dopo il bacio di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, alla fidanzata e compagna di vita Valentina, Barbara D'Urso ha preso la parola Segui su affaritaliani.it

Governo Conte - ultime notizie Lega-M5s/ Video - Salvini con Di Maio : "Ora i fatti. Su Fontana..." : Governo Conte, ultime notizie M5s-Lega: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:10:00 GMT)

Lorenzo Fontana - chi è nuovo Ministro alla Famiglia e disabilità/ Vicesegretario Lega pro-Life : vita va difesa : Lorenzo Fontana, chi è il nuovo Ministro alla Famiglia e alle disabilità: Vicesegretario federale della Lega, cattolico e pro-Life, "la vita va difesa sempre fin dal concepimento"(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:22:00 GMT)

Fontana - Centinaio - Pittoni - Savona Esclusivo : ecco i ministri della Lega : Affaritaliani.it rivela in esclusiva la lista dei ministri della Lega che Matteo Salvini ha consegnato nelle mani del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, che è stata messa a punto nel vertice di sabato pomeriggio in via Bellerio al quale hanno partecipato i massimi vertici del partito Segui su affaritaliani.it

Fontana - Centinaio - Pittoni e... Esclusivo : i ministri della Lega Avanti su Savona all'Economia : Affaritaliani.it rivela in esclusiva la lista dei ministri della Lega che Matteo Salvini ha consegnato nelle mani del presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, che è stata messa a punto nel vertice di sabato pomeriggio in via Bellerio al quale hanno partecipato i massimi vertici del partito Segui su affaritaliani.it

Lorenzo Fontana - il vicesegretario della Lega : 'Il premier? Penso sia un uomo - spostato un po' di più verso il M5s' : Il premier potrebbe anche essere già stato individuato. La prima conferma arriva da Matteo Salvini , che annuncia come il nome verrà detto prima a Sergio Mattarella . 'Né io né Luigi Di Maio . Questo ...

Vicesegretario Lega Fontana : 'Prossima settimana ci sarà un governo' - : L'esponente ospite su Sky TG24 de L'Intervista di Maria Latella: "Ridotte a zero le possibilità che Salvini molli Di Maio e torni con Berlusconi". E sul prossimo premier: "Un po' più spostato nell'...

Fontana - Lega - : 'Salvini non tornerà mai a casa da Berlusconi' : "Sono ridotte a zero le possibilità che Salvini torni a casa, da Berlusconi". Lo afferma il vicepresidente della Camera, Lorenzo Fontana , Lega, . "Penso però che Berlusconi possa fidarsi della Lega, ...

Governo Lega-M5s - il leghista Lorenzo Fontana a Omnibus : 'Smorziamo gli entusiasmi...' : 'Smorziamo gli entusiasmi'. A parlare, a Omnibus , è il big della Lega Lorenzo Fontana , che accoglie con prudenza la probabile nascita di un Governo con il Movimento 5 Stelle . 'Inizia una fase nuova ...

Governo : Fontana (Lega) - se M5S vuole andare a votare si assuma responsabilità : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Se il Movimento 5 Stelle non è disponibile a fare un Governo con il centrodestra l’unica alternativa è andare a votare. Non può esistere un Governo col Pd, che è stato sonoramente confitto alle elezioni e ha un programma diverso dal nostro. Un accordo con loro sarebbe assurdo”. Così a Zapping su Radio 1 Rai è Lorenzo Fontana, deputato e vicesegretario della Lega, vicepresidente della Camera ...

Alfie : Fontana (Lega) - oggi è giornata di lutto per Europa : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “oggi è una giornata di lutto per tutta l’Europa che, dopo la morte di Alfie, deve interrogarsi con urgenza sulla pericolosa direzione che sta prendendo”. Così il vicepresidente della Camera Lorenzo Fontana (Lega).“Se vacilla la tenuta dei fondamenti su cui la nostra civiltà è nata – quali la cura e la difesa della vita – vacilla la nostra stessa civiltà. Che Alfie possa ...

Fontana (Lega) : "Via le sanzioni alla Russia - ci costano un miliardo all'anno" : La politica estera è uno degli snodi più importanti da chiarire in vista della formazione del nuovo governo. Le posizioni dei partiti che pensano di poter sostenere un esecutivo non sono così vicine. Si pensi ad esempio alla Siria e allo smarcamento di Salvini rispetto ai missili di Trump, Macron e May. Ma Di Maio, che non ha sposato in toto la linea del bombardamento, ha ribadito che c'è un punto che non può mai essere superato da nessuno, ...

"L'Ue è il nostro paletto per un'intesa di governo con Di Maio : il M5s sta con Macron?". Parla Fontana - vicesegretario della Lega : "E' molto importante capire dove si posizioneranno i Cinque stelle in Europa: se è vero che stanno tentando la strada dell'alleanza con l'ultraliberista Macron che ha in mente un'idea di Europa diversa dalla nostra. Se si vuol fare un governo insieme, è fondamentale sedersi a un tavolo e discutere di programma, come in Germania. Con punti chiari, nero su bianco e non solo sull'Italia: è fondamentale stabilire il superamento ...

Lombardia - formata Giunta presidente Fontana : metà assessori a Lega : Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato la composizione della sua Giunta di centrodestra. E' formata da 16 assessori (8 Lega, 4 FI, 2 FdI, 1 NcI e 1 civico) e 4 sottosegretari. Vicepresidente con deLega alla Ricerca, all'Innovazione e all'Università è stato confermato Fabrizio Sala (FI), così come Giulio Gallera (FI) alla Sanità. "Scelte persone di grande esperienza", ha affermato Fontana.