Lecce | Giornata mondiale degli Oceani | salute del mare e dell’uomo

Giornata di Sport e Geoturismo a Lecce : ciclo di incontri sul patrimonio geologico : Divulgare e condividere con la società civile le peculiarità geologiche del territorio e questo anche attraverso lo svolgimento di pratiche Sportive: questo quanto prevede la “Giornata di Sport e Geoturismo”, in programma il prossimo 26 maggio a Lecce, quarto e ultimo appuntamento del ciclo di incontri sul patrimonio geologico “Lecce geologica” realizzato dall’Ordine dei geologi della Puglia con il patrocinio di Città di Lecce, del Parco ...

Video/ Monopoli Lecce (4-1) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Monopoli Lecce (4-1): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. Bella vittoria dei padroni di casa, salentini già promossi (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:01:00 GMT)

Lecce - nel cuore della città si celebra la 14esima Giornata del Naso Rosso : E questo accade anche in città con un ricco programma fatto di giochi, balli, spettacoli, truccabimbi, acrobazie, per grandi e piccoli.

Video/ Lecce Fondi (2-0) : highlights e gol della partita (Serie C 35^ giornata) : Video Lecce Fondi (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida nella 35^ giornata della Serie C. Giallorossi alla vittoria con Lepore e Di Piazza.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Serie C 35a giornata : i risultati. Vittorie di Livorno e Lecce. Pareggio del Padova : Di misura, la Juve Stabia ha avuto la meglio sul Monopoli : Simeri e Canotto i giocatori andati a segno per la compagine di Caserta, ora a 50 punti, Salvemini ha segnato per la formazione di Scienza. ...

Video/ Reggina Lecce (0-1) : highlights e gol della partita (Serie C 34^ giornata) : Video Reggina Lecce (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata di Serie C. Giallorossi avanti con Mancosu, in rete al 11'.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:42:00 GMT)

Video/ Casertana Lecce (1-0) : highlights e gol della partita (Serie C 32^ giornata) : Video Casertana Lecce (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata di Serie C. Ai rossoblu basta la rete di Turchetta a 45'. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:24:00 GMT)