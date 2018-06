L’E Sta A Te di Laura Pausini a Verona lancia la sigla tra Frasi a metà e Non è detto

Governo Conte - dibattito al Senato. Renzi : “Da oggi siete L’Establishment - basta alibi”. Pd e Fi : “Sud dimenticato” : “Non avrà la nostra fiducia, ma avrà sempre il nostro rispetto, fuori e dentro l’aula”. Il senatore semplice Matteo Renzi interviene poco prima delle 17.30 nell’Aula di Palazzo Madama, durante il dibattito prima del voto di fiducia al Governo (la diretta tv). E manda un messaggio chiaro al premier Giuseppe Conte (leggi), ma soprattutto alla maggioranza che lo sostiene: “Da oggi siete l’establishment, basta ...

Iris & Lilly - i costumi must have delL’Estate : Il private brand di Amazon Moda, Iris & Lilly propone una linea beachwear a cui non potrete dire di no Iris & Lilly, private brand di Amazon Moda di lingerie dallo stile contemporaneo, presenta i nuovi modelli beachwear per l’estate 2018. Il design si concentra sui dettagli e sulle fantasie proponendo pezzi femminili in linea con le ultime tendenza del momento. Dal costume interno a righe dal carattere sporty a quello più maliziosi con ...

Previsioni Meteo - L’Estate prende una brutta piega : tendenza shock verso il Solstizio - forte maltempo e freddo anomalo in arrivo sull’Italia! : 1/32 ...

Sampdoria - arriva il primo acquisto delL’Estate ed una nuova idea per l’attacco : tutti i dettagli : Sampdoria scatenata sul mercato, arriva il primo acquisto del club del patron Ferrero ma non è certo finita qui: i dettagli La Sampdoria si appresta ad ufficializzare il primo colpo dell’estate. Si tratta, secondo quanto rivelato dall’Ansa, di Omar Colley, difensore del Genk. Il calciatore si appresta a firmare il contratto che lo legherà al club doriano, ed il Genk incasserà circa 8 milioni dall’operazione di mercato. Oltre al ...

Audio e testo SuperMartina di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle - il nuovo singolo per L’Estate : SuperMartina di Lorenzo Fragola feat. Gazzelle è il nuovo singolo estratto dall'album Bengala. Il cantautore siciliano torna in radio da venerdì 8 giugno con un nuovo brano, perfetto per l'estate: è con SuperMartina che si appresta a scalare le classifiche, una canzone frizzante e allegra realizzata in collaborazione con Gazzelle. SuperMartina è un brano spensierato e divertente. Lorenzo Fragola lo descrive come il più “happy” del disco. ...

Vulcano de Fuego : L’Eruzione era stata prevista? Sono state ordinate delle evacuazioni? Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla catastrofe in Guatemala : Il Vulcano de Fuego in Guatemala ha eruttato, creando nubi e mortali fiumi di cenere e roccia polverizzata. È uno degli 11 vulcani attivi dell’America centrale, che si trova sul cosiddetto Anello di Fuoco. Ecco alcune informazioni sul Vulcano che ha portato tanta morte e distruzione in Guatemala. Dal livello del mare alla vetta, il Vulcano misura 3.763 metri. È l’esempio di uno dei tipi di Vulcano più alti e più violenti del mondo, con le sue ...

I capospalla sportivi delL’Estate 2019. Le anteprime di Pitti Uomo : È duro a sparire il camouflage, ma per la prossima primavera estate l’effetto military è ottenuto anche dallo stampato all over dei bolli iconici di alcuni brand o con il classico intrecciato ma virato in più colori. [Guarda anche Le giacche dell’estate 2019] La giacca di stagione è la field jacket; non spariscono dal guardaroba le giacche antipioggia con coulisse e chiusure a strap, imbottiture leggere per le giornate più fresche, ...

Alessandra Appiano e' morta/ Le ultime sue recensioni - “i migliori libri per L’Estate” - poi la scomparsa : Alessandra Appiano e' morta, le ultime sue recensioni, “i migliori libri per l’estate”, poi la scomparsa. Tanti i lavori, i ricordi, i messaggi, con protagonista la 59enne scrittrice(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 08:07:00 GMT)

L’Esordio di Giuseppe Conte in Parlamento : “In Europa a testa alta” : A mezzogiorno il professor Giuseppe Conte entrerà per la prima volta nella sua vita in un’aula parlamentare e illustrerà, da presidente del Consiglio, il discorso programmatico di un governo che si presenta come il più discontinuo col passato degli ultimi decenni. Nell’aula del Senato tante “prime volte” concentrate in pochi minuti: ecco perché il ...

L’Estate 2018 di Rai 1 : tutto quello che vedremo : L’estate 2018 di Rai 1 tra repliche e graditi ritorni: dalla prima stagione di “Non dirlo al mio capo” a “I bastardi di Pizzofalcone” fino a “I migliori dei Migliori Anni” con Carlo Conti L’arrivo dell’estate coincide con la conclusione della stagione televisiva. Dopo nove mesi di prime visioni, fiction e programmi in prima serata, Rai 1 ha annunciato il palinsesto televisivo per i prossimi ...

L’Eredità - Carlo Conti chiude ricordando Fabrizio Frizzi : «E’ stato veramente difficile - ho condotto con una ferita nel cuore» : L'Eredità, Carlo Conti Un pensiero commosso a Fabrizio Frizzi non poteva mancare. Al termine di una stagione de L’Eredità segnata dall’intensità del dolore, Carlo Conti ha ricordato l’amico per la pelle e collega che con lui si era alternato alla guida del game show. Fino all’ultimo sorriso. Il toccante saluto, con cui il presentatore ha dato l’appuntamento a settembre, è avvenuto a conclusione della puntata in onda ...

Baseball - European Champions Cup 2018 : Bologna - Rimini e San Marino alla conquista delL’Europa : La stagione per club di Baseball è al giro di boa. Il girone d’andata della Serie A1 si è concluso nello scorso weekend e questa settimana ci sarà dunque la pausa dedicata alle competizioni continentali. Mercoledì a Rotterdam scatterà la European Champions Cup: cinque giorni intensi, fino a domenica, in cui otto squadre si contenderanno il titolo di campione d’Europa. Sulla carte due le rappresentanti italiane, ma di fatto tre, ...

Leroy Sané escluso dai Mondiali/ Germania - L’Esterno del City resta a casa : al suo posto Loew sceglie Brandt : Anche la Germania si iscrive alle esclusioni illustri dai Mondiali: Leroy Sané, autore di una grande stagione con il Manchester City, resta a casa. Al suo posto, Joachim Loew chiama Brandt(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:29:00 GMT)

Amore che torni dei Negramaro è il nuovo singolo per L’Estate prima del tour negli stadi (audio e testo) : Non poteva essere altri che Amore che torni dei Negramaro il nuovo singolo scelto dalla band per l'airplay estivo ma soprattutto per anticipare l'omonimo tour negli stadi in partenza a giugno. Oltre ad essere il brano che dà il titolo al disco Amore che torni, è una delle canzoni che più racchiude in sé l'essenza e lo stile dell'ultimo progetto di inediti dei Negramaro, una ballata che mescola elettronica e soul per un testo che è un inno ...